Argimón por discusión sobre la marcha del 8M: "No se generó ninguna grieta porque las mujeres siguen todas juntas reivindicando"

La vicepresidenta dijo que "como militante de la causa" sintió que el Pit-Cnt "estaba yendo contra la esencia misma de la marcha más grande que existe en el país".

La vicepresidenta Beatriz Argimón descartó que se genere una "grieta" a partir de su decisión de no participar de la marcha por el Día de la Mujer, que coincidirá con el paro general convocado por el Pit-Cnt, que promoverá la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el referéndum del 27 de marzo.

Luego de recibir la cuarta dosis de la vacuna anticovid en el Antel Arena, Argimón dijo que "como militante de la causa" sintió que el Pit-Cnt "con su decisión estaba yendo contra la esencia misma de la marcha más grande que existe en el país y que tiene un momento de reflexión y traslado en las políticas públicas".

No obstante, afirmó que "no se generó ninguna grieta porque las mujeres siguen todas juntas reivindicando" sus propias causas. "Evidentemente esas brechas, ojalá, lleguen a no existir", comentó.

La vicepresidenta dijo que este martes no participará de ningún evento que no esté estrictamente ligado con el Día de la Mujer.

Una de estas actividades de las que sí participará es organizada por gobernantes de la coalición multicolor, que harán un repaso del acuerdo programático que firmaron al asumir el gobierno de Luis Lacalle Pou, llamado Compromiso por la mujer. "Es un día ideal para rendir cuentas y eso es lo que estamos haciendo", dijo.

Argimón señaló que no conoce todos los datos, pero entiende que "se ha ido cumpliendo" con lo prometido, "especialmente en determinadas áreas".

Asimismo, participará del acto oficial del Instituto Nacional de las Mujeres (Inumjeres), que hará énfasis en la importancia de la autonomía económica de las uruguayas.

La vicepresidenta planteó que este planteo está en línea con las acciones del gobierno, que ha apuntado a los microemprendimientos, a facilitar el acceso al crédito, entre otras medidas.

"Tiene que haber todo un andamiaje que acompañe esa decisión porque la independencia económica, en el siglo XXI, es fundamental para todo pero sobre todo para mujeres con hijos a cargo", comentó.