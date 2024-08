"Arrancaste jugando para la barra brava" y "no entres en el barro de Mujica": dirigentes blancos criticaron a Oddone tras dichos sobre Arbeleche

"Azucena es motivo de orgullo para Uruguay", aseguró el diputado Martín Lema.

Gabriel Oddone, el posible ministro de Economía de un eventual gobierno de Yamandú Orsi, opinó que la actual titular de la cartera, Azucena Arbeleche, fue una "buena ministra de Hacienda", pero que la política económica de esta administración fue llevada adelante, "esencialmente", por el presidente Luis Lacalle Pou.

Tras esto, dirigentes nacionalistas salieron al cruce de Oddone en defensa de la secretaria de Estado. El diputado Martín Lema aseguró que "Azucena es motivo de orgullo para Uruguay".

"¿Hay mayor respaldo político que el del Presidente de la República para llevar adelante la gestión económica? ¿O lo que sugiere @OddoneGabriel es que en un gobierno del FA habría nuevamente dos equipos económicos? Azucena es motivo de orgullo para Uruguay. ¡Arrancaste jugando para la barra brava, Gabriel! Que mala forma de empezar en política", escribió en su cuenta de X el exministro de Desarrollo Social.

Por su parte, el senador Sebastián Da Silva sostuvo que Oddone hizo "la gran Mujica". "Su primera salida como aspirante a ministro es descalificando a una de las mejores ministras que ha tenido el país. Gabriel, volvé a ser aquel de CPA Ferrere que todos íbamos a escuchar, es mucho mejor que bajar el barro", manifestó en entrevista con Telemundo, en alusión al paso del economista por la consultora, de la que fue socio.

"Si hay alguien que ha manejado las finanzas de este gobierno es Azucena Arbeleche, la mejor de la clase en su generación, al igual que Oddone. Es mucho mejor que sigas como CPA Ferrere, opinando a favor de la concesión del puerto, de la reforma de la seguridad social y siendo sincero", agregó.

"No entres en el barro de Mujica porque vos te acordás cuando te trató casi de inútil porque nunca te habías subido a un arado. No es necesario cambiar, él (Oddone) es respetado. No es necesario para ingresar a la arena política denostar a una mujer, ni te digo si empezamos con el 'viru viru' de género que lo trataríamos de machista", subrayó.

Mujica dijo en su momento que Oddone "no se subió encima de un arado ni en pedo" y admitió que si bien era "importante darle pelota" no se debía caer en el pensamiento de lo que "pasará", porque "estamos fritos".