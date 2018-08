Arturo del Campo: “Se me juzgó mal, pasé malos momentos que no merecía”

Continúa la investigación de la fiscal Silvia Pérez en la sede de la Fiscalía General de la Nación. Este miércoles declararon el dirigente Arturo del Campo y el expresidente de la AUF Wilmar Valdez.

En la Fiscalía de la Nación, en Cerrito y Misiones, este miércoles por la mañana continuó la investigación de la fiscal Silvia Pérez, luego de la renuncia de Wilmar Valdez a la Presidencia de la AUF y la aparición de audios que lo comprometen. Lo que se pretende es determinar si existe un delito.

Este martes declaró ante la fiscal como testigo el periodista Julio Ríos y este miércoles, en la misma condición, lo hizo Arturo del Campo. Llegó alrededor de las diez de la mañana acompañado por el abogado Gonzalo Fernández, ex secretario de Presidencia y excanciller. Del Campo dijo que fue acompañado por Fernández porque desconocía cómo se iba a desarrollar la instancia ante la fiscal. Dijo que entregó toda la información solicitada y que se siente “más tranquilo”.

Además, explicó que hablará con los clubes pero que sigue firme la posibilidad de presentarse como candidato a la Presidencia de la AUF:

Me voy muy tranquilo, de no haber sido esto de oficio yo hubiese hecho una denuncia. Hace dos días llamé a la gente del Ejecutivo para decirle mi intención de hacer la denuncia para que todo esto se aclare y se sepa todo.

Esto me deja un sabor muy desagradable. Lo único que les digo es que hay temas que son desagradables y con el tiempo muchos van a juzgar las cosas. Yo traje todo lo que me pidieron. Mucha gente juzgó mal y lo van a ver con el tiempo. No estoy acostumbrado a esta exposición.

Le pedí a la doctora que esto se sepa rápido. Yo pienso que con el paso de los días mucha gente va a pensar que se me juzgó mal, nada más, yo pasé malos momentos que no merecía”.