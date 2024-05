Asesinato del hincha de Nacional Jonathan Otero: fiscal dijo que una segunda persona huyó de la Policía junto al principal sospechoso

El imputado "reconoció los hechos ante la Policía", no así ante la Fiscalía.

La fiscal Mirta Morales informó este miércoles que habría una segunda persona involucrada en el homicidio del hincha de Nacional Jonathan Otero, asesinado el martes en la madrugada durante los festejos por el aniversario del club en la sede de Avenida 8 de Octubre.

¿Sospechan de la participación de otras personas? "Sí. No es que tengamos una conclusión, recién estamos empezando la investigación. Lo que vemos en la filmación es que cuando esta persona es indicada por la multitud como responsable (por el ataque a balazos), la Policía comienza a perseguirlo, se lo ve correr con otra persona. Esa persona no está identificada. Tenemos algunas dudas, lo que nos hace pensar que puede haber habido más personas", dijo Morales a la prensa luego de la audiencia en que se imputó por homicidio especialmente agravado al principal sospechoso del crimen, un joven de 19 años. Estará en prisión preventiva hasta el 15 de octubre, mientras continúa la investigación.

Consultada sobre qué elementos había manejado para imputar al joven, la fiscal contó que en su celular, que "está siendo analizado", se "lo ubica con un arma en el lugar" del crimen.

Morales dijo que aún no se conoce el motivo del crimen y dijo que no se puede "descartar ninguna hipótesis". "Nada está descartado, pero nada me asegura" que se trate de una disputa entre facciones de la barra, comentó. Además, cuando el ahora imputado fue detenido tenía sangre en la ropa. Se está cotejando para conocer si era sangre del fallecido o de los dos heridos de bala.

El imputado "reconoció los hechos ante la Policía", no así ante la Fiscalía. "Lo bueno es que nos da un gran margen de considerar que estamos en un camino cierto", valoró Morales.