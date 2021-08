Asesor de Peñarol: exigencia de vacunas para entrar a eventos "no es para cuidar a vacunados, sino a los que no lo están"

Jorge Lombardo reconoció que la parte de más difícil cumplimiento del protocolo es el distanciamiento físico.

El próximo miércoles volverá el público al fútbol en Uruguay luego de 17 meses de partidos a puertas cerradas. El gobierno autorizó la presencia de 5.000 hinchas de Peñarol para el partido de vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana entre el aurinegro y Sporting Cristal de Perú.

Solo personas vacunadas completamente (dos dosis de cualquiera de las plataformas) podrán entrar al Campeón del Siglo. Además, deberán usar tapabocas en todo momento y mantener distanciamiento físico.

Jorge Lombardo, asesor de salud en eventos que trabaja en el protocolo para este partido a pedido de Peñarol, explicó a Telemundo que se definirá una logística para que sea un “evento seguro”.

“Hacer un evento para inmunizados no es para cuidar al vacunado, sino cuidando a quienes no están vacunados. De darse un foco dentro del lugar podría ser algo muy serio para el que no está vacunado y la podría pasar mal con el Covid”, declaró.

Lombardo reconoció que la parte de más difícil cumplimiento del protocolo es el distanciamiento físico: “Los lugares van a estar definidos con distanciamiento. Pero es bastante complicado respetarlo, más si hay festejo. La intención es tratar que la gente no se aglomere”.

Por último, el asesor de salud en eventos exhortó a los asistentes a llegar con tiempo al estadio para evitar aglomeraciones en la entrada. El encuentro comienza 19:15.