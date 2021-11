Asesor del MSP explicó la decisión de recomendar la vacuna anticovid para niños de cinco a 11

Gustavo Giachetto contó que desde el 15 de setiembre en el Hospital Pereira Rossell solo se hospitalizaron cuatro niños con Covid-19, uno en CTI.

Gustavo Giachetto, profesor de pediatría en el Hospital Pereira Rossell y asesor honorario del Ministerio de Salud Pública, explicó por qué la Comisión Nacional Asesora de Vacunas recomendó inmunizar contra el Covid-19 a niños de cinco a 11 años con dosis de Pfizer.

"Vacunamos con el objetivo de protección individual, tratar de disminuir los riesgos en los niños, que aunque son pocos pueden existir si aumentan los casos. Y tenemos una cuestión indirecta de pensar que si hay menos enfermedad en los niños es posible que las cuestiones de medidas preventivas puedan mejorarse, que es un beneficio indirecto", afirmó el especialista en entrevista con Desayunos Informales este jueves.

Giachetto dijo que la decisión de vacunar a un menor se debe "discutir y decidir con la familia". Los expertos recomendaron darle prioridad a los niños que por diversos motivos tienen riesgo de desarrollar enfermedades, entre ellos los que son obesos o tienen enfermedades cardiológicas o neurológicas severas.

El posicionamiento de los asesores tiene dos partes: una que se tomó por unanimidad, que es la decisión de vacunar a los menores, y otra que no fue unánime, que refiere al uso de la plataforma vacunal de Pfizer. "Hay integrantes que no se expresaron al respecto", contó Giachetto.

Él fue uno de los que no se expresaron a favor de la plataforma de ARN mensajero. Al respecto, explicó lo siguiente: "Tengo que estar absolutamente convencido de que es lo mejor; no tengo suficientes argumentos y lo que se discutió puede dar para más discusión". De todos modos, subrayó que la plataforma de Pfizer "es la única que se aprobó para uso de emergencia y que muestra eficacia clínica". "Eso hace inclinar la balanza para allí", señaló.

En este sentido, el experto señaló que tomar una decisión sobre el tramo etario de cinco a 11 años es más sensible, porque mayoritariamente la pandemia afecta biológicamente a los adultos, no a los niños. "Ayer fue una discusión muy larga porque se presentaron informes técnicos muy potentes" con datos del MSP sobre los menores en Uruguay, indicó.

Giachetto contó que desde el 15 de setiembre en el Hospital Pereira Rossell solo se hospitalizaron cuatro niños con Covid-19, uno en CTI. En toda la pandemia hubo más de 200 hospitalizaciones en el hospital pediátrico, de las cuales un tercio fue en cuidados intensivos.

También contó que hasta el miércoles se registraron dos casos "bien notificados" de miocarditis en menores de edad vacunados con Pfizer.

En la entrevista con Desayunos Informales, el profesor reconoció que los asesores tomaron la decisión en medio de una "enorme presión" social y política. "No tenemos todo el tiempo de la agenda para tomar la decisión, nos pusieron una fecha. Había que sacar una recomendación, creo que no hubiese sido atinado no sacar algo cuando las autoridades están esperando que recomendemos. Nuestra cabeza no funciona tan aceleradamente, tampoco los reportes son tan acelerados", indicó.

Sin embargo, destacó que los asesores recomendaron una campaña de vacunación progresiva, controlada, priorizada y, fundamentalmente, no obligatoria. "Sabemos que en la vía de los hechos posteriormente se transforma en un instrumento obligatorio en la medida que se exige como un pasaporte para múltiples actividades", señaló.

"Obviamente que hay opiniones debatidas. Quiero centrarme en el hecho de que la decisión que se tomó ayer tiene una connotación muy importante: reconocer por un lado que la vacuna es la estrategia para combatir esta pandemia, y por lo tanto tenemos que ir en ese camino, y que se aconseja que sea con el principio de precaución". Por eso también se recomienda revisar la evidencia científica para considerar nuevamente la postura tomada ayer.

Giachetto, que integra la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), explicó que el Comité de Farmacología y Terapéutica no se expresó en contra de la vacuna en su informe. "No dijimos no vacunar, dijimos no universalizar ahora", enfatizó.