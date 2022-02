Asesores decidirán este miércoles si recomiendan tercera dosis para adolescentes y cuarta para adultos

Las autoridades están dispuestas a autorizar ambas opciones si los científicos las avalan. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, incluso ha planteado que hay suficientes dosis de la plataforma de ARN mensajero como para implementar una revacunación anual.

La Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones resolverá este miércoles si recomienda habilitar la tercera dosis anticovid para adolescentes de 12 a 17 años, vacunados con Pfizer, y la cuarta dosis para adultos que han sido vacunados con dos dosis de Sinovac y una de Pfizer.

Las autoridades están dispuestas a autorizar ambas opciones si los científicos las avalan. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, incluso ha planteado que hay suficientes dosis de la plataforma de ARN mensajero como para implementar una revacunación anual.

No obstante, de la evidencia internacional se desprende que no hay una posición concluyente sobre la pertinencia de la cuarta dosis. Días atrás, en un simposio organizado por el Colegio Médico, el inmunólogo Alejandro Chabalgoity dijo que eventualmente podría ser necesaria, aunque no está convencido. Señaló que hoy en día el principal desafío es generar una inmunidad pareja en todo el mundo.

Hasta ahora, los países que han habilitado una cuarta dosis son Israel, Chile, Hungría y Dinamarca.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el esquema vacunal de los adolescentes se completa con tres dosis.

Al día de hoy, 82,93% de la población recibió una dosis, 76,18% fue inoculada con dos y 52.89% completó la pauta vacunal con tres.