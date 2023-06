Así es el proyecto que cambia la forma de hacer carrera en el Estado y la manera de evaluar el desempeño de los funcionarios públicos

Tendrá un costo de unos $600 millones anuales y comenzaría a regir en el próximo período de gobierno.

La próxima Rendición de Cuentas incluirá la reforma del Estado que cambia la carrera de los funcionarios públicos.

Tendrá un costo de unos $600 millones anuales y comenzaría a regir en el próximo período de gobierno.

El proyecto de reforma tiene dos ejes principales: cambia la forma de hacer carrera en el Estado y la manera en que se evalúa el desempeño de los funcionarios públicos.

“La gente prácticamente no tiene ascensos, no tiene a dónde moverse, está encerrada dentro de un ministerio, no puede moverse de un lugar para el otro, se nos van los jóvenes que quieren más movilidad horizontal, no están definidas las tareas, se remunera muy mal y todo el mundo gana distinto según compensaciones. Todo esto es lo que estamos con estas dos reformas grandes intentando cambiar”, dijo a Telemundo el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos.

La reforma no crea cargos, pero define ocupaciones con tareas específicas y no bajo rótulos genéricos. Esto permitirá disponer mejor de los recursos humanos.

“De esta manera podemos saber dónde falta y dónde sobra. Si yo no sé qué es lo que hace un funcionario, no sabemos dónde trabaja, sabemos que están en unidades ejecutoras, pero no si está en una gerencia o división; inclusive los cambios de los funcionarios cuando son redistribuidos de un lado a otro, no están puestos. Esta reforma implica saber qué hace la gente, tener perfiles, fichas técnicas”, apuntó Ramos.

Ramos entiende que a diferencia de otros intentos esta reforma avanza porque hubo asesoramiento de constitucionalistas, especialistas en derecho administrativo y además hubo negociación.

“Con los funcionarios, entrevistamos más de 10.000 funcionarios, trabajamos con ellos en identificar ocupaciones, no inventamos qué era lo que hacían, fuimos a ver qué hacían y luego contrastamos con modelos teóricos para identificar ocupaciones. Y con los representantes de los funcionarios, trabajamos mucho con COFE”, agregó.

El proyecto de reforma irá en la próxima Rendición de Cuentas. La implementación está prevista a partir del año 2025.