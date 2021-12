Asiaín tras pronunciamiento de Ciudadanos sobre tenencia compartida: "Se tomaron una semana para decir 'no' justo en las vísperas de la votación"

La discusión parlamentaria sobre el proyecto presentado por blancos y cabildantes se postergará hasta 2022.

Los legisladores del sector Ciudadanos del Partido Colorado comunicaron en la noche del lunes que por ahora no votarán el proyecto de ley de tenencia compartida presentado por el Partido Nacional y Cabildo Abierto. Los diputados y senadores esperan seguir discutiendo el contenido. Por lo tanto, dada la finalización del período ordinario, la discusión parlamentaria se postergará hasta 2022.

"No lo votarían no se puede decir. Se tomaron una semana para decir 'no' justo en las vísperas de la votación, lo que inhabilita las modificaciones que ellos hubieran pretendido", indicó en rueda de prensa este martes la senadora blanca Carmen Asiaín, una de las autoras del proyecto de ley.

El comunicado de la bancada bicameral de Ciudadanos señala lo siguiente: "Visto que no fueron contempladas en la medida necesaria, las propuestas planteadas por Ciudadanos al proyecto de tenencia compartida, con la

finalidad de establecer con claridad que la prioridad absoluta es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, hemos definido seguir trabajando en el tema en la búsqueda de la mejor resolución para un problema cuya gravedad y realidad no desconocemos".

Asiaín aseguró que de las modificaciones que los colorados habían sugerido, se tomaron todas excepto dos: la instrucción a los jueces de cómo deben ir vestidos y la creación de "una suerte de ombusdman" para los niños, una propuesta para lo que no hay presupuesto.

"Evidentemente por ahora no va a ser. Si las sugerencias las hubieran acercado unos días antes, se habría habilitado la instancia para corregir aquello que entendían que no se había corregido", dijo.

Por otra parte, Asiaín dijo que la noticia es "dolorosa" para las familias que estaban esperando la aprobación de la ley, que tenían la "esperanza" de ponerla "en el arbolito" de Navidad.

Tras recibir las sugerencias de Ciudadanos, los promotores del proyecto redactaron una nueva versión. El proyecto se basa en dos propuestas separadas que en junio se unificaron en una sola.