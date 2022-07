Asociación de Magistrados reclama a la SCJ que elabore "un reglamento objetivo y transparente de la carrera judicial"

“Si bien es un avance, tiene aún muchas carencias para lograr un régimen de ingresos, ascensos y traslados que sea con criterios objetivos y transparentes”, afirman sobre el reglamento existente.

“Nos preocupa que hasta el día de hoy no hay una carrera judicial clara, con criterios objetivos, que garantice los traslados y los ascensos de los jueces”. Así se refirió este lunes la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Beatriz Larrieu, a la situación que viven los jueces.

Estas declaraciones se dan un escenario particular: la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional siete artículos de la Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales, según informó Búsqueda la semana pasada. La impugnación de esos artículos fue hecha por los mismos ministros de la Corte en diciembre de 2020, tras la aprobación parlamentaria de la norma a finales de 2019.

“La sentencia declaró la inconstitucionalidad de la ley, o sea que ese tema está laudado. Si bien se ha avanzado con la última acordada que dictó la Corte, hay muchos puntos que todavía quedan para mejorar”, afirmó Larrieu en diálogo con Telemundo. En ese sentido, agregó: “Nosotros no nos pronunciamos sobre la declaración de inconstitucionalidad: es una sentencia y, como tal, se va a acatar. La Corte ya no va a aplicar la ley en virtud de esa sentencia”.

No obstante, sí discrepan con la reglamentación que ha hecho la Corte sobre el régimen de los jueces, tanto de sus ingresos, traslados y ascensos. “Si bien es un avance, tiene aún muchas carencias para lograr un régimen de ingresos, ascensos y traslados que sea con criterios objetivos y transparentes”, agregó.

En ese sentido, Larrieu puso como ejemplo la falta de claridad en los ítems para calificar a los jueces. “Hay determinados ítems como puede ser capacitación obligatoria, calificación de los superiores, actividad funcional, prueba de oposición, pero no se sabe cuánto vale cada uno de esos ítems, lo cual es esencial para que el criterio esté preestablecido y que sea objetivo. Por el contrario, la reglamentación queda a valoración de la comisión asesora que es la que hace la lista de jueces calificados para el ascenso”, apuntó.

“El tema de la calificación de los superiores procesales si bien entendemos que es necesario porque es el superior que conoce el trabajo del juez a través de los expedientes que van en apelación, esa calificación, en la reglamentación de la Corte, es reservada, el juez no conoce esa calificación, no sabe quién lo califica y no tiene posibilidad de recurrir esa calificación. La posibilidad de conocer la calificación y recurrirla es una garantía inherente a cualquier proceso de calificación de cualquier carrera funcional”, agregó Larrieu.

En mayo de este año, luego de la acordada de la SCJ, la asociación elaboró un nuevo documento con propuestas para mejorar esa reglamentación. “Fue presentado a la Suprema Corte, pero hasta ahora no hay respuesta”, dijo Larrieu.

“La sentencia dice que es la Corte, en uso de sus potestades constitucionales, la que debe regular la carrera. Seguimos apostando al diálogo con la Corte. Pero en vistas de que no hemos tenido demasiados resultados, hemos decidido recurrir a nivel internacional y vamos a tener una reunión con los directivos de la Federación Latinoamericana de Magistrados para ver la posibilidad de llevar la situación de los jueces uruguayos ante organismos internacionales”, explicó la presidenta de la gremial.

Así las cosas desde la asociación buscarán nuevos caminos para “mejorar la reglamentación que ha hecho la Corte por la acordada, que si bien tiene algunos puntos favorable y es un avance, le falta más para ser un reglamento objetivo y transparente de la carrera judicial”.