Asqueta dijo que festival de Punta del Este "no se realizó de la forma que está recomendada"

El director general de Salud, Miguel Asqueta, dijo este martes que el festival America Rockstar "no se realizó de la forma que está recomendada".

En la previa las autoridades sabían que el America Business Forum, que se realizó en el Centro de Convenciones de Punta del Este, tendría varias conferencias en lugares cerrados y el sábado incluiría el festival. El protocolo establecía que en los espacios cerrados los asistentes debían utilizar obligatoriamente mascarilla y también exhortaba su uso en exteriores, agregó Asqueta en el programa En Perspectiva, de Radiomundo este martes. Además aclaró que el distanciamiento social y físico continúan "siendo esenciales".

La exhortación (y no obligación) del uso de tapabocas al aire libro, explicó, es similar a "tantos otros elementos que se han dado durante la pandemia y que tuvimos la fortuna de que la inmensa mayoría de los uruguayos lo han cumplido", a pesar de que no fuera una imposición.

Por su parte, explicó que el aforo fue el determinado por el último cambio en la reglamentación, que comenzó a regir el 4 de octubre. Si se mantiene la exigencia de vacunación, puede venderse el 75% de la capacidad del lugar. "La organización declara que el aforo del sitio es de 5.500 personas y como fue 75%, la división y conversión daba 4.125", que fue el determinado.

"En este evento no se había detallado claramente cómo es que iba a estar la gente en los lugares al aire libre", ya que no había asientos asignados, explicó el jerarca. "Lo que vimos mediante fotografías, videos y demás es que la actividad al aire libre no se realizó de la forma que está recomendada, que es que la gente básicamente permanezca en ciertos lugares", sentenció.

"Esto se realiza en el entendido de que las personas no realicen aglomeraciones que den lugar a lo que intentamos evitar. Nuestros protocolos sistemáticamente han escrito que las personas guarden un cierto comportamiento en estos espectáculos y lo han hecho en los espectáculos, salvo alguna excepción", precisó Asqueta.

Consultado sobre si los asistentes debían -de acuerdo al protocolo- permanecer sentados, respondió: "No necesariamente tienen por qué estar sentados, si leen nuestros protocolos no se detalla que para espectáculos musicales de este tipo deba haber o no asientos numerados. Lo fue en un inicio de la pandemia, y luego se dejó de lado". Pero insistió: "Sí está la recomendación de que al aire libre no se realicen aglomeraciones".

Además dijo que si bien es competencia de las intendencias la fiscalización, "no es que la Intendencia de Maldonado tuviera que concurrir y fiscalizar". "No hay capacidad ni en el mundo ni en Uruguay de ir a cada evento", agregó. Aclaró que si fueron no lo sabe, y sumó: "El muy buen comportamiento de los uruguayos, de los organizadores, que velan permanentemente porque las disposiciones se cumplan ha hecho que no se tenga que disponer de los finitos recursos humanos para desparramar por los cientos de eventos".