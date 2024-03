ASSE removerá a director del Hospital de Castillos por "falla" en la gestión tras críticas por estado del centro de salud

"Yo no puedo ser director de un centro y permitir que un paciente esté con un perro, con eso ya me bastó", expresó Cipriani.

Funcionarios del Hospital de Castillos (Rocha) denunciaron una "situación crítica" en el centro de salud y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, aseguró que "no mostraron toda la realidad" y apuntó a una "falla" en la gestión. De todas maneras, adelantó que se decidió remover al director del hospital.

"En Castillo estamos trabajando, hicimos el policlínico, un centro de salud entero con todos los consultorios y la farmacia nueva. Eso no se mostró ayer. No se inauguró porque lo vamos a hacer cuando esté terminado todo el resto. Nos falta trabajar en la puerta de emergencia, terminar de adecuar los baños y lo que uno ve que está mal", afirmó este martes en rueda de prensa el jerarca.

No es un set de #TheWalkingDead o #TheLastofUsES ES EL ESTADO DEL HOSPITAL DE CASTILLOS Hongos y humedad en el Block Quirúrgico & Sala de partos, se llueve como afuera, sin extracción de vapores del revelado de Rayos X, sin agua en los baños, perros durmiendo adentro... 1/2 pic.twitter.com/xwsUmBTJ3s — Nicolás Molina (@SongsCastillos) March 9, 2024

Cipriani indicó que en ASSE tienen 900 puntos de atención y muchos estaban en "situaciones horribles". "Estamos trabajando en 150 obras a nivel de todo el país. Tenemos un presupuesto para ir ejecutando. Castillos está para hacerlo este año y se va a terminar", afirmó.

A su vez, comentó que encontraron "temas de gestión" en el centro hospitalario de dicha localidad. "Sanciones no va a haber, pero sí cambios de autoridades. Al director del hospital lo vamos a remover. Cuando la gestión falla, uno tiene que dar un paso al costado. Yo no puedo ser director de un centro y permitir que un paciente esté con un perro, con eso ya me bastó", apuntó.