ASSE resolvió iniciar un sumario con separación del cargo para cuatro médicos del Hospital de Treinta y Tres por su presunta responsabilidad en la muerte de una adolescente que se practicó un aborto legal

La investigación administrativa concluyó que hubo irregularidades en la atención de la joven.

El 13 de diciembre de 2020 una adolescente de 14 años murió luego de sufrir una infección generalizada, unas semanas después de practicarse un aborto legan en el Hospital de Treinta y Tres.

Se trata de la primera muerte de una mujer tras practicarse un aborto legal, un hecho que llevó a ASSE a iniciar dos investigaciones administrativas. La primera por parte del Hoispital de Treinta y Tres, la cual no detectó ninguna irregularidad en el proceso.

La segunda, por parte de jurídica de ASSE, que este viernes envió sus concluiones al directorio del ente de la salud.

Allí, los directores de ASSE resolvieron realizarle un sumario administrativo con suspensión preventiva del cargo y retención de la mitad de los haberes a cuatro profesionales médicos del hospital. Dos ginecólogos y dos médicos generales, que trabajan tanto en la red de atención primaria, como en el hospital.

Según informó el organismo, se corroboró que la joven –que comenzó a sentirse mal una semana después de practicarse el aborto- fue atendida de forma telefónica y no presencial, ni siquiera cuando quedó internada con fiebre alta y malestar general.

"Se constató que quedó una paciente internada sin ser vista por el retén y que hacía las indicaciones por teléfono. Eso no está permitido por ningún prestador del país. Hubo una cantidad de elementos que no dieron la garantía. Comprobamos que los medios el hospital los tenía o los podía dar, pero no se actuó desde el punto de vista médico con la forma común de actuar", explicó Eduardo Henderson, gerente general de ASSE.

Además del sumario administrativo se resolvió que los cuatro médicos sean eliminados de la comisión de apoyo de ASSE, un servicio que dota de suplentes al organismo en caso de ser necesario.

ASSE resolvió también enviar los resutlados de la investigación a la fiscalía de segundo turno de Treinta y Tres, que analiza posibles responsabilidades penales en el este caso.

Por otra parte, ASSE constató que el médico que atendió a la adolescente había sido destituido en 2009. El organismo iniciará una investigación administrativa para saber por qué volvió a ser contratado en 2018.

Él fue el ginecólogo que atendió a la adolescente de 14 años por teléfono, pese a que su salud mostraba serios signos de desmejoramiento.