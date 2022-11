Astesiano y su presunto acceso a El Guardián: Heber afirmó que es una "mentira"; el FA consideró que "hay situaciones que no cierran"

En este marco, además, el Frente Amplio resolvió crear un grupo especial de seguimiento del caso Astesiano, para analizar el avance de la investigación judicial y, en base a eso, determinar qué pasos seguir.

Entre los presuntos delitos que se le investigan al exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, se analiza si tenía acceso a El Guardián, el sistema de escuchas telefónicas del Ministerio del Interior al que se puede acceder solo con una decisión judicial. Si bien Astesiano escribió en comunicación que tenía acceso al sistema, desde Fiscalía no descartan que estuviera mintiendo.

En el marco de este caso, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, compareció este lunes en el Parlamento para hablar sobre el funcionamiento de El Guardián.

El ministro del Interior negó que el exjefe de la custodia presidencial tuviera acceso al sistema, pese a lo que indican los chats que analiza la Fiscalía.

“Una mentira es una mentira, no tiene explicación. No se puede ingresar a El Guardián si no es por un hecho policial que es denunciado en la Fiscalía y que encuentra elementos para llevar el asunto a un juez, y el juez determina que se intervenga. Si son mentiras, no puedo explicarlas”, afirmó Heber.

En esa línea, además, remarcó que su comparecencia no era por el caso Astesiano sino para “defender” el sistema de escuchas. “El sistema de El Guardián es un buen sistema, que estamos mejorando de modo tal que pueda cumplir con la labor de información que precisa la Policía para darle batalla al crimen organizado. Por lo tanto, nos parece importante tenerlo”, agregó.

En tanto, desde el Frente Amplio consideraron insuficientes las explicaciones de Heber.

“Nosotros no sostenemos que los sistemas sean malos, porque vienen desde mucho tiempo y muchos fueron creación de nuestros propios gobiernos en períodos anteriores. Nosotros lo que decimos es que, de acuerdo con lo que se ha publicado y lo que ha trascendido sobre la investigación judicial, hay situaciones que no cierran”, afirmó el senador frenteamplista Enrique Rubio.

“Solo pueden ser producto de la invención de esta persona, lo que resulta bastante difícil, o bien de la perforación de alguno de estos sistemas. En esta línea de razonamiento, le preguntamos al ministro si había decretado una investigación administrativa, con auditoría informática, sobre el funcionamiento de los sistemas. El ministro nos contestó que no tenía elementos objetivos para hacerlo”, agregó Rubio.

En este marco, además, el Frente Amplio resolvió crear un grupo especial de seguimiento del caso Astesiano, para analizar el avance de la investigación judicial y, en base a eso, determinar qué pasos seguir.