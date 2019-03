Astori aseguró que Sanguinetti “tergiversa la realidad” cuando dice que el país está hipotecado

El ministro de Economía cuestionó que el ex presidente diga que la próxima elección se define según quien defiende a Maduro y quién no.

Astori dijo que participará activamente en la campaña y confirmó que encabezará la lista al Senado del Frente Líber Seregni.

“Hoy yo les decía que tenemos 18 mil millones de dólares de reservas y el Dr. Sanguinetti aparece diciendo que el país está hipotecado. No solo tergiversa totalmente la realidad sino que no va con la seriedad ha actuado en materia política. La otra cosa que no va con su seriedad es decir que la próxima elección se celebra entre quienes defienden a Maduro y entre quienes lo atacan, porque eso tampoco es verdad. Quienes estamos defendiendo que el tema humano de Venezuela se resuelva por el diálogo y por la vía de elecciones libres, no estamos defendiendo a Maduro, así que no integramos las filas del grupo al que se refiere Sanguinetti”, sentenció Danilo Astori.

El ministro dijo que participará activamente en la campaña electoral. En los próximos días retomará las recorridas por el interior del país que había comenzado a fines del año pasado. Sobre la convivencia de la campaña con la gestión en el Ministerio de Economía, el ministro dijo: “Si en algún momento se hace incompatible una tarea con la otra, sabremos tomar la decisión que corresponda. Yo voy a encabezar la lista al Senado del Frente Líber Seregni y desde ese posicionamiento es que voy a encarar la campaña”.