Astori cuestionó la divulgación que hizo Mujica de las conversaciones privadas sobre candidaturas

Para el ministro de Economía se trató de una operación política.

En el programa Todo Pasa de Océano FM conducido por el periodista Mariano López, el ministro Danilo Astori se refirió a las discusión que se viene dando con respecto a las precandidaturas en el Frente Amplio: “No me gusta, no me gusta por más de una razón. Por un lado, y voy a comenzar por el principio, porque se han hecho públicas conversaciones que no deberían haberlo hecho. No estoy acusando a nadie que no sean los líderes políticos”.

López le preguntó si le molestó que Mujica haya dicho que el MPP no lo apoyaría en una entrevista con Emiliano Cotelo antes de decírselo a él: “No es que me haya molestado, es que son cosas que no se deben hacer. A mí me parece que cuando se trabaja en la actividad política, la privacidad es un elemento que puede ayudar a una decisión, entonces hacer pública una conversación en una operación política que no tiene mucho sentido y puede llevar a la ruina lo que se está buscando”, respondió.

“Creo que el haber hecho públicas conversaciones y reflexiones que tenían para mí obligatoriamente que mantenerse en el ámbito de la privacidad, puso el tema de las candidaturas con un manoseo de nombres increíble en el centro de la cuestión en un momento en que creo que no debería estar. Yo creo que no ha llegado el tiempo de discutir esto, personalmente me sumo a la resistencia de discutir sobre candidaturas”, finalizó el ministro de Economía.