Astori respondió al discurso de los precandidatos blancos y dijo que el gobierno no está agotado

Al exponer el ADM el ministro de Economía pidió que el debate político en la campaña contribuya al país.

Por más de una hora Astori habló sobre la situación económica del país. En la mesa principal lo acompañaron los ministros del Interior, Transporte, Educación, Industrias y Turismo.

Al comenzar su discurso Astori pidió que en la campaña electoral se analice la situación del país con seriedad sin la tentación de buscar ventajas electorales.

“Quiero comenzar manifestando mi desacuerdo con la afirmación de que el gobierno no tiene agenda, que está agotado y se encuentra en suspenso a la espera de finalización de su mandato. Quiero decirles que no solo no es correcta esta visión, sino que como decía recién, estamos trabajando con más intensidad que nunca porque las dificultades han crecido y los desafío también”, dijo el ministro de Economía.

Sobre el final de su discurso Astori insistió con el tema: “Aportaríamos muy poco si viniéramos hasta aquí a decirles que está todo bien, porque no es verdad. hay muchas cosas para corregir y hay muchas cosas para hacer que aún no se han hecho. Quienes discrepan con nosotros respetuosamente aportarían poco si sostienen que está todo mal. Sostiendo que está todo mal usan términos muy fuertes como algunos que he escuchado: “país hipotectado”, “país postrado”. Nosotros aportaríamos poco si sostuviéramos que Uruguay nació el 1º de marzo de 2005 y quienes discrepan con nosotros aportarían poco si afirmaran que lo que se hizo solo fue posible porque antes se preparó el camino para recorrerlo y porque hubo condiciones externas favorables”.

Astori dijo que estas críticas repetidas construyen un relato sistemático que muchas veces no está basado en un análisis riguroso de la realidad.