Astori sobre la investigación de la “ruta del dinero K”: “Esas cosas no pasan en el Uruguay”

El ministro de Economía afirma que el país está a la cabeza de las normas que combaten el crimen organizado.

El ministro de Economía, Danilo Astori, se refirió a la investigación por la “ruta del dinero K” y sus implicancias en Uruguay: dijo que no afecta a la buena imagen que tiene el país.

“Uruguay está a la cabeza de las normas que combaten el crimen organizado. Cumple con toda las normas de la OCDE.

No veo en Uruguay implicado en absoluto. Afortunadamente, estas cosas no pasan en el Uruguay. Lo que no quiere decir que no haya actores que no hayan practicado conductas desviadas en territorio uruguayo”.