Astori sobre ser precandidato en 2019: “No me faltan ganas. Tengo ganas de tener desafíos de ese tipo”

No obstante, el ministro dijo que hay otros elementos que hay que tener en cuenta.

Las denuncias sobre el uso de la tarjeta corporativa del senador Leonardo De León durante su gestión en ALUR, debería seguir el mismo camino que la de Raúl Sendic: que actuara el Tribunal de Ética, afirmó el ministro de Economía, Danilo Astori.

“No veo por qué no habría que el mismo camino. Son casos que lucen muy similares. No entendería por qué se seguiría un camino distinto respecto al que se siguió en relación a Sendic”, apuntó Astori en El Espectador.

Según el ministro, el Frente Amplio necesita una reestructura interna: “Hay una especie de desequilibrio entre la estructura de dirección del Frente Amplio, con una representatividad donde las bases tienen una presencia muy importante, bases que en muy buena medida son sectorizadas, que llevan en muchos casos a una sobrerrepresentación de sectores”.

Astori dijo que en los próximos meses del siguiente año, se definirá sobre si será o no precandidato a la Presidencia.

“Lo único que no me falta son ganas, pero hay otros elementos en juego que también hay que tener en cuenta. Tengo ganas de tener desafíos de este tipo, pero reconozco que no son los únicos elementos a tener en cuenta”, señaló.