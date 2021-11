Atendiendo a "deberes" de la Unión Europea, MEF implementará cambios normativos a partir de 2023

La directora de la Asesoría Tributaria, Pía Biestro, señaló que el centro de la revisión serán las "rentas empresariales, no las personales".

El ministro interino de Economía, Alejandro Irastorza, y la directora de la Asesoría Tributaria, Pía Biestro, explicaron este jueves en el Parlamento los alcances de la inclusión de Uruguay en la lista de países cooperantes de la Unión Europea.

La delegación del Ministerio de Economía dio sus explicaciones ante la Comisión de Hacienda de Diputados integrada con la Comisión Especial de Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y el Crimen Organizado. En julio el gobierno se comprometió con la Unión Europea a hacer cambios en materia tributaria antes de diciembre de 2022, alineados a las definiciones del organismo continental en este terreno.

Ante los diputados, los jerarcas explicaron cómo se llevó a cabo la evaluación, cuáles son los compromisos que asumió Uruguay y cuál es el plan de acción del gobierno.

Tras la comparecencia, Biestro señaló en rueda de prensa que el centro de la revisión serán las "rentas empresariales, no las personales". "El foco estará en las rentas pasivas –intereses, dividendos y regalías– que mayoritariamente son aquellas sociedades que no tienen sustancia o actividad económica significativa en el Uruguay", afirmó.

Siguiendo las recomendaciones y "deberes" de la Unión Europea, en 2022 se debería hacer modificaciones normativas que entrarían en vigencia el 1° de enero de 2023, explicó la jerarca. Eso haría que Uruguay dejara de tener compromisos con el organismo.

Por otra parte, Biestro subrayó que la inclusión de Uruguay en la coloquialmente llamada "lista gris" no tiene que ver con los cambios normativos impulsados por esta administración, como la ley de urgente consideración (LUC) o la residencia fiscal, o de anteriores gobiernos.

"Es producto de una decisión de soberanía política que se tomó hace 50 años de gravar solamente las rentas empresariales que se generan en el Uruguay", indicó. Y agregó: "No hay listas cromáticas en la Unión Europea; la única que existe es la lista de países no cooperantes en materia fiscal, una lista en la cual Uruguay no estuvo, no está y no pretende estar".

Bettiana Díaz, diputada del Frente Amplio, dijo que las explicaciones de los jerarcas fueron "muy buenas" y que conformaron a la oposición. Señaló que este tema es "una política de Estado" y "el Frente Amplio ha cooperado enormemente a mejorar en materia reputacional lo que es la imagen de Uruguay".