Atrasos en la denominación de calles de Montevideo; normativa obliga a que tres de cada cuatro nuevos nombres sean de mujer

Lo que motivó la norma fue tratar de revertir la proporción existente donde el 93% de los nombres de calles recuerdan a hombres y al momento de votarse la normativa solo había 150 calles con nombre de mujeres.

La presidenta de la Comisión Honoraria de Nomenclátor asegura que existen atrasos en la denominación de calles de Montevideo debido a la normativa que obliga a que tres de cada cuatro nuevas calles lleven nombre de mujer.

Señala que cuando se buscan figuras de determinados períodos históricos es imposible cumplir con la norma.

Fue en octubre de 2019 cuando la Intendencia de Montevideo aprobó una normativa que busca que más nombres femeninos estén representados en las calles de la ciudad. De cada cuatro nuevas denominaciones tres deben ser nombres de mujeres.

Sin embargo, en los hechos cumplir este decreto no es sencillo y en muchos casos termina por enlentecer los procesos de denominación de las calles, asegura la presidenta de la Comisión de Nomenclátor de Montevideo.

María Emilia Pérez Santarcieri asegura que en determinados períodos históricos no hubo mujeres públicas y cuando se plantea reconocer a figuras de esas épocas que eran hombres de inmediato se los veta porque no tienen contrapartida femenina. Así ha ocurrido varias veces, señala, por ejemplo, con nombres de constitucionalistas y arquitectos del siglo XIX que quedaron en suspenso.

“Nuestra actitud ha sido vigilante y tratando el tema. Pero hay un momento en el que no puedo inventar mujeres donde no las había. Ahora, hay gente que está encantado, y te dice por qué no ponen a Fulana o Mengana. Desde las alcaldías nos han mandado nombres absurdos, como ponerle Marilyn Monroe o Cleopatra, o una señora que llegó a decir que pongamos a su sobrina porque se murió joven. Eso no es serio”, apuntó Pérez Santarcieri.

La presidenta honoraria del organismo técnico que hace las recomendaciones para la denominación de las calles explica que existe una lógica con que se agrupan los distintos nombres que es identitaria de la ciudad y que no debe perderse en el afán de mantener esta norma.

“Cuando Montevideo hace su primer nomenclátor importante, cada barrio le dio una tonalidad. La Ciudad Vieja es un resumen de nuestra historia. La Ciudad Nueva eran las ciudades del interior y los ríos. En otro lado los constituyentes. Eso es muy importante. La gente que no está dentro de este tema, solo quiere poner y no piensa que hay que tener unidades, que son las que al final ayudan a que la gente memorice. Porque, como decía Arana, es la memoria de la ciudad”, apuntó la especialista.

Para esta profesora de Historia que desde hace más de 30 años trabaja en la comisión no se puede ser anacrónico a la hora de buscar nombres.