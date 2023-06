Aumento "algo excesivo" de tarifas de Katoen Natie "molestó muchísimo" a Falero, que llamó a reunión urgente para "en principio suspender" decisión

"Un reordenamiento de tarifas es habitual, dentro de parámetros normales. Este incremento es algo excesivo", dijo el ministro de Transporte.

Molesto, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, llamó este martes a ejecutivos de la empresa belga Katoen Natie. Los convocó a una reunión urgente para discutir el aumento de tarifas de 24,1% anunciado por la compañía que tiene la mayoría de las acciones en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), que opera la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

"Lo estamos analizando. Pedimos que se revea la situación y el viernes nos reunimos para trabajar el tema. Estamos intentando en principio suspender, para luego revisar y analizar. No es prudente que se haga de manera unilateral un anuncio de este tipo. No pasó por el puerto (la ANP tiene el 20% de las acciones del consorcio TCP), consultamos a las autoridades portuarias y no tenían conocimiento. Llamamos a reunión urgente el viernes", dijo en rueda de prensa Falero, desde Cerro Largo.

Consultado si se iba a negociar el aumento de tarifas, respondió: "Un reordenamiento de tarifas es habitual, dentro de parámetros normales. Este incremento es algo excesivo en primera instancia. No es el momento oportuno para generar un impacto de esta magnitud. Estamos analizando desde el punto de vista jurídico, todas las facultades que tenemos como Estado".

El secretario de Estado enfatizó que si bien puede ser válido un aumento por la inflación y el "tema dólar", tiene que haber un "trabajo previo" antes de transmitirle a los clientes el anuncio.

"Nos impresionó, no nos cayó nada bien. No podemos permitir que en el futuro sucedan estas sorpresas. Anoche me enteré y me molestó muchísimo", relató.

Interrogado sobre si esto reflejaba que en el puerto de Montevideo existía un "monopolio de hecho" a raíz del acuerdo alcanzado entre la empresa belga y el gobierno en 2021 para extender por 50 años el uso de la terminal de contenedores, Falero lo descartó: "Para nada, hay aumento tarifarios también de otros operadores. No creo que sea la oportunidad para volver a activar una discusión de este tipo. Estamos convencidos que es lo correcto y lo estamos viendo en el desarrollo real del sector".

¿Es optimista que se pueda cambiar la decisión? "Claro, vamos a trabajar en eso. No digo que no haya que recalcular los costos. En todas las actividades hay variaciones", cerró.