Aumento de casos de Covid-19 en Tacuarembó: cuál es el origen de los brotes y qué medida tomó el Cecoed local

Las autoridades de la salud registraron un repunte de nuevos casos de Covid-19 en Tacuarembó en los últimos días. Debido a esto, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) sesionó este viernes y resolvió la suspensión provisoria de los espectáculos públicos en lugares cerrados durante dos semanas, informó a Telemundo el director departamental de Salud, Juan Carlos Motta.

En el departamento hay 53 casos activos de coronavirus. De ese total, 29 corresponden a personas no vacunadas y 24, a vacunadas.

Motta explicó que el incremento de los casos se registró hace dos semanas, cuando se detectó un brote intrafamiliar en Paso de los Toros a partir de una persona que contrajo la enfermedad en Montevideo. Luego se detectó otro foco en la capital departamental, que involucra a trabajadores de un frigorífico local que contagiaron el virus a sus familias.

A partir de estos focos de la enfermedad se registraron dos muertes. Uno de los fallecidos por elección no se había vacunado, mientras que el otro sí lo había hecho, pero tenía una serie de comorbilidades que complicaron el cuadro.

El director departamental de Salud dijo que, a diferencia de lo que pasa en otros departamentos, los nuevos casos no están vinculados a centros educativos, donde interactúan menores de edad no vacunados, que generalmente transcurren la enfermedad sin síntomas, lo que hace que el virus se propague con mayor facilidad. De todos modos, el Cecoed seguirá monitoreando la situación en los próximos días y no descarta tomar medidas más restrictivas si fuera necesario.

Motta destacó que en Tacuarembó se ha podido hacer un seguimiento epidemiológico de los casos desde el inicio de la pandemia.

Por el aumento de contagios, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) retomó los hisopados barriales para sus usuarios en el departamento. La Intendencia de Tacuarembó informó la decisión en un comunicado este jueves y recomendó que se sometan a la prueba todas aquellas personas que estén cursando algún cuadro respiratorio o que hayan estado en contacto con casos positivos.

Este viernes un móvil del Hospital de Tacuarembó asistirá entre las 17:00 y las 19:00 horas al Centro de Barrio N° 1 de Barrio Ferrocarril, mientras que el lunes 1° de noviembre a la misma hora estará en Laguna de las Lavanderas.