Aumento de casos de gripe: Satdjian dio detalles de la cepa que está circulando y aseguró que la vacuna la cubre

"No quiere decir que no se pueda contraer, sino que se va a ser de una manera más leve, no una manifestación grave", indicó.

El ministro interino de Salud Pública, José Luis Satdjian, se refirió al aumento de casos de gripe en las últimas semanas y dio detalles de la cepa que está actualmente circulando.

"Hemos detectado que la cepa que está circulando es la H3N2, que es la que cubre la vacuna antigripal. No quiere decir que no se pueda contraer, sino que va a ser de una manera más leve, no una manifestación grave", dijo Satdjian en entrevista con Telemundo.

La cartera lleva suministradas 360.900 dosis de vacuna antigripal y adquirió 700.000. "Ya pasamos el 50% en materia de suministro, tenemos que seguir intensificando la campaña de vacunación, sobre todo en la población de riesgo", apuntó.

Días atrás, el ministerio compartió diversas medidas para intentar disminuir la circulación de los virus que provocan infecciones respiratorias.

Satdjian destacó las campañas que se vienen realizando y aseguró que eso "se vio reflejado" con un aumento en la vacunación "en los últimos días".

Por último, pidió "derribar el mito" de que si uno se vacuna después tiene los síntomas de la enfermedad. "Eso es un mito que ha sido dejado de lado por todos los científicos y técnico", subrayó.