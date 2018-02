Autoconvocados: trazabilidad del ganado solo ha generado más gasto y burocracia, pero nada desde el punto de vista económico

Para los productores autoconvocados, la trazabilidad del ganado ha generado más gastos, más burocracia y más control por parte del Estado y no ha generado nada desde el punto de vista económico.

Las caravanas en los animales permiten seguir la evolución del producto y ha sido destacado por el Gobierno por sus beneficios; sin embargo, los productores aseguran que ha significado un sobrecosto pero que venden en los mismos mercados y a los mismos precios de quienes no tienen trazabilidad para sus rodeos.

En el documento de 27 puntos elaborado por “Un Solo Uruguay”, se sostiene que este año se registrará una caída en las exportaciones vinculadas al sector agro exportador tradicional.

Se afirma que el desempleo en el interior del país llega al 20% y en algunos rubros cuanto más inversión y aplicación de tecnología peor es.

También cuestionan los costos de la vacunación contra la aftosa, el plan de uso y manejo de suelos y el estímulo de riego.

En cuanto a las medidas anunciadas por el Gobierno también fueron críticos. Aseguraron que los fondos arroceros y lecheros son una calesita para pagar créditos pero no solucionan la problemática estructural mientras que el fondo de garantía del sector lácteo no va al bolsillo de los productores sino que va a respaldar a los bancos en caso que no puedan pagar los préstamos. Insisten en aumentar el dólar y bajar los costos del Estado, que si bien reconocen que se han tomado medidas exigen que se muestren los datos para transparentar.

Finalmente piden que haya un diagnóstico adecuado y rechazan la sectorización de la situación.