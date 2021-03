Autoridades de Cerro Largo alertan sobre una grave situación sanitaria y pidieron a la población que disminuya la movilidad

El Hospital de Melo está trabajando al límite de su capacidad.

"Nos llegó el peor momento. Lo que no veíamos algunos meses atrás cuando estábamos evitando la famosa ola, pero la ola nos llegó. Hoy mismo no tengo anestesista de guardia, estoy buscando, porque el que estaba se encuarentenó. Para que vean la magnitud. Vamos a tener un accidentado grave y no vamos a tener un cirujano. Si seguimos en esta ola vamos a tener que hacer una gran carpa sanitaria para la gente, y vamos a tener que improvisar médicos intensivistas", dijo Ricardo Caballero.

Estas declaraciones del director del Hospital se dieron luego de una reunión del Comité de Emergencia Departamental, las autoridades locales no anunciaron medidas ya que esperan instrucciones del gobierno central tras el Consejo de Ministros.

Las autoridades pidieron a la población de Cerro Largo que reduzca la movilidad para bajar los casos de aquí a junio. “Necesitamos un respiro”, sentenció Caballero.

"Pedimos que nos den unos días para poder llegar a la segunda dosis, que no se junten a tomar cerveza en la plaza porque van a contagiar a sus abuelos. Esperen que el abuelo se inmunice, después toman la cerveza, comen el asado. No estamos pidiendo que se entierren para toda la vida en la casa, les estamos pidiendo treinta días más", expresó el director del Hospital local.