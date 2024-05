Autoridades de Defensa y Cancillería asumieron que hubo un "error administrativo" en el ingreso de un buque de EE.UU.

Asimismo, las autoridades señalaron errores en administraciones anteriores, con la aplicación de un decreto.

Autoridades de los ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores asumieron que hubo un "error administrativo" en el ingreso de un buque estadounidense, sin autorización parlamentaria.

El ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, reconoció este lunes ante el Parlamento "el error" que tuvieron y señaló que esas situaciones "tienen que tener el aval parlamentario".

Por su parte, la senadora frenteamplista Sandra Lazo, indicó que todos están "afín" a trabajar para subsanar estos errores, "y pedir la responsabilidad que tienen que tener". "Entendemos que alguien no cumplió con lo que tenía que cumplir; los ministros sabrán lo que tienen que hacer al respecto", apuntó.

Castaingdebat agregó que cuando empezaron a tratar de identificar por qué se habían dado estas incoordinaciones, se encontraron que en el pasado, ante situaciones similares, "no menos de veinte ocasiones, y no con guardacostas sino con buques de guerra, las anteriores administraciones se basaban en la aplicación de un decreto que nosotros consideramos que no corresponde".

En ese sentido, la senadora indicó que "no les duelen" prendas de reconocer "que si se viola la Constitución y este decreto deja abierta una puerta para que eso suceda, está mal, sea la administración que sea que lo haya aplicado".

"Desde el momento que reconocemos un error, hay procedimientos que hay que corregir. Eso fue lo que se hizo en los dos ministerios, y es que estamos dándole la redacción final al protocolo de acción para que estas cosas no vuelvan a suceder", concluyó el ministro.