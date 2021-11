"Aventurar e insistir es como estar deseando que nos vaya mal", dijo Viera sobre cifras del turismo por las finales

Tras el pronunciamiento de Cambadu, que señaló que la final de la Copa Sudamericana "no movió la aguja", el ministro de Turismo pidió que la gente se tome una semana para sacar conclusiones.

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, pidió a la ciudadanía que espere al término de la semana para sacar conclusiones sobre los beneficios que dejaron las finales internacionales de fútbol disputadas en Montevideo.

"Creo que es muy malo cuando todavía no llegamos ni siquiera al momento en que se esperan más visitantes empezar a hacer evaluaciones. Vamos a hacerlas una vez que pase la semana y tengamos la realidad. Todo lo demás, aventurar e insistir es como estar deseando que nos vaya mal, y eso no está bien", enfatizó este martes en rueda de prensa, consultado por un posible paralelismo entre la situación actual y la película El baño del papa.

Viera dijo que "no está bien" el pronunciamiento anticipado del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y afines del Uruguay (Cambadu), que planteó que la Copa Sudamericana "no movió la aguja" para los pequeños comerciantes, si bien señaló que era el escenario esperado.

"Prefiero e invito a que hagamos una evaluación una vez que termine la semana y mientras, seamos optimistas", indicó Viera.

De cara a la final de la Copa Libertadores, que se jugará este domingo, el secretario de Estado dijo que "las expectativas son buenas".

Sin embargo, señaló que "no se puede aventurar, hacer un cálculo o una promesa exacta" de la ganancia que dejarán las tres finales en conjunto. Según el ministro, se espera que entre alojamiento, compras y comida los turistas gasten entre US$ 300 y US$ 500 diarios durante su estadía.

"Lo importante es que Uruguay está haciendo los deberes. Estamos todos, operadores privados y el Estado, haciendo todo para que esto sea una gran fiesta y que el deporte también desde el punto de vista turístico sea un buen producto", indicó.

Viera dijo que la final de la Libertadores "va a ser una gran puesta a punto de Uruguay en infraestructura turística" ya que los operadores están "pasando de 0 a 100" en pocos días.