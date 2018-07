Bajó la predisposición de los uruguayos a endeudarse, según el monitor de mercado de crédito al consumo de Pronto

Quienes piensan tomar algún préstamo lo hacen por reformas en su casa o para pagar cuentas de UTE, OSE y Antel.

Los uruguayos están menos dispuestos a endeudarse en un escenario con un mercado laboral resentido y frente a la cautela que despierta el comportamiento de la economía local en un contexto regional delicado.

De acuerdo con el monitor del mercado de crédito al consumo de pronto, solo un 11 % de las personas piensan tomar nuevos créditos. Es la cifra más baja desde 2013.

Cuando se les consulta qué destino le darían al dinero, un 28,6 % de dice que es para refacciones del hogar y un 11,9 % para pagar cuentas de UTE, OSE o Antel. Otros motivos son la compra de vestimenta, vehículos, pago de otros préstamos o el financiamiento de sus vacaciones.

Las personas que no quieren contraer deudas dicen en un 36,4 % de los casos que es porque no lo necesitan, en un 18,8 % porque no les gusta endeudarse y en un 13,8 % porque deben cancelar deudas pendientes.

Asimismo, aumentó la relación endeudamiento-ingreso a 2,7 veces. Esto se explica por un contexto económico más comprometido de las familias que tienen créditos vigentes. En estos casos, el dinero que destinan por mes para el pago de cuotas equivale al 26 % de sus ingresos.