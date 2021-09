Bancada de Diputados del PN resolvió que actuaciones de la investigadora de Turismo no sean reservadas

Esta comisión -que empezará a funcionar hoy- investigará la gestión de Germán Cardoso al frente del Ministerio de Turismo, y también pondrá la lupa en el funcionamiento de la cartera durante los gobiernos del Frente Amplio.

La bancada de Diputados del Partido Nacional resolvió este lunes que las actuaciones de la comisión investigadora de Turismo no sean reservadas, indicaron fuentes parlamentarias a Telemundo. Esto había sido propuesto días atrás por algunos representantes blancos, pero el planteo no tuvo éxito.

Esta comisión -que empezará a funcionar hoy- investigará la gestión de Germán Cardoso al frente del Ministerio de Turismo, y también pondrá la lupa en el funcionamiento de la cartera durante los gobiernos del Frente Amplio. A fines de agosto Cardoso -ahora diputado- renunció a su cargo dentro del gabinete, luego que se conocieran una serie de presuntas irregularidades denunciadas por el también colorado y exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero.

El viernes pasado el diputado blanco Juan Martín Rodríguez indicó que una de las razones por las que lo consideraban necesario era asegurar la presencia de mayor cantidad de invitados a la comisión investigadora, ya que las personas "no están obligadas" a dar su testimonio, porque "la ley no las obliga".

"Si para que esa persona o esa entidad concurra, comparezca a la comisión, debe ser declarada secreta, lo vamos a hacer o sugerir. Si la consecuencia de no declarar secreta es que esa persona o esa entidad no comparezca, no cumplimos con el objetivo de la comisión que es investigar", afirmó en ese momento Rodríguez.

Varios diputados blancos opinaron que lo planteado por Rodríguez perjudicaba al gobierno y prefirieron favorecer la transparencia de la comisión, de acuerdo a lo que plantearon a Telemundo.

Esta comisión se creó a instancia de los diputados Cardoso (Partido Colorado) y Eduardo Antonini (Frente Amplio). Mientras que los frenteamplistas quieren indagar en las presuntas irregularidades que ocurrieron en Turismo durante la gestión de Cardoso, el exministro propuso que se estudie la contratación de medios y los eventos realizados por el Ministerio de Turismo entre 2010 y 2021.