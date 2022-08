Bancada del FA anunció proyectos: uno da más potestades a la Jutep y otro impide ser reelecto si no se cumple con declaración jurada

Estos proyectos aplican para el caso del senador Juan Sartori que no presentó la declaración de bienes de su esposa.

La bancada del Frente Amplio (FA) anunció dos proyectos de ley, que aplican para el caso del senador Juan Sartori: uno que amplía las potestades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), y otro que impide a legisladores volver a ser candidatos si no cumplen con la declaración jurada de bienes.

El senador Enrique Rubio explicó ambos proyectos de ley. En el primero, según señaló, se le da mayor autonomía a la Jutep, más recursos, mayores facultades indagatorias y se da la posibilidad de que se presente ante la Justicia penal si los elementos no cierran e incluso que pidan el levantamiento del secreto bancario para ver si está "el tema de fondo, que es el enriquecimiento ilícito".

En el segundo proyecto se establece que si alguien no cumplió con la presentación de la declaración jurada no puede asumir en un nuevo período el cargo, sea de senador u otro cargo de designación por la ciudadanía o por el Poder Ejecutivo.

Los dos proyectos son anunciados en medio de la polémica con el senador Sartori, quien no presentó la declaración de bienes de su esposa. El legislador adelantó además que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad.

"Me resulta llamativo que la presidenta del Senado no aplique la norma en cuanto a la reducción del sueldo a la mitad porque no ha recibido oficialmente una comunicación de la Jutep y que simultáneamente la presidenta de la Jutep haya pedido una licencia", subrayó Rubio este martes.