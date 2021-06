"Barrio a barrio", el plan del MSP para llevar la vacuna contra el Covid a las poblaciones más vulnerables

El objetivo es facilitar el acceso a la vacuna a personas que les resulta difícil ingresar a la agenda web o que no pueden trasladarse a centros de salud alejados.

El 58% de la población de Uruguay ya tiene una de las dosis de la vacuna contra el Covid-19 y algo más del 30% ya recibió las dos. Según la agenda y las proyecciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) pocos días después de comenzado el invierno estará casi toda la población objetivo con dos dosis.

Hay 184.925 inscriptos que aún no tienen fecha, pero todo ellos recibirán en los próximos días la confirmación de la vacuna. La agenda continúa abierta para toda la población mayor de 12 años -ayer comenzó la inoculación de los jóvenes entre 12 y 17 años- y diariamente se suman unas 2.500 solicitudes, además de los adolescentes a quienes se los está convocando específicamente.

Como se está llegando al final de la vacunación masiva a la mayoría de la población, el MSP comenzará a hacer hincapié en la población de riesgo que no se ha vacunado, como las embarazadas, y en captar a quienes teniendo la voluntad de vacunarse no han accedido a la agenda. Es el caso de las personas que por su situación de vulnerabilidad social no se han podido inscribir. Por eso el ministro Daniel Salinas trabaja en un plan “Barrio a barrio”, similar al “Pueblo a Pueblo” que se está haciendo en el interior del país, de acuerdo a lo que indicó el jerarca a Telemundo.

El objetivo es facilitar el acceso a la vacuna a personas que les resulta difícil ingresar a la agenda web o que no pueden trasladarse a centros de salud alejados.

Para iniciar este plan se depende de que se pueda asegurar las fechas y las cantidades de dosis necesarias. Eso se irá definiendo a medida que termine de vacunarse masivamente a los que ya están inscriptos.

Un plan de este tipo requiere de una logística más compleja a la que tiene un programa de vacunación contra la gripe, por ejemplo por la conservación de las dosis y la necesidad de disponer una ambulancia, un médico y un equipo de reanimación en el lugar donde se suministra la vacuna. Por este motivo también es que se ha descartado la posibilidad de llevar la vacuna contra el coronavirus a los liceos para vacunar a los adolescentes.