Beatriz Argmión es la elegida por Luis Lacalle Pou para ser la candidata a vicepresidenta en la fórmula presidencial del Partido Nacional

La actual presidenta del Directorio nacionalista había recibido el apoyo del dirigente de Todos en varias oportunidades.

Así lo dijo el candidato Luis Lacalle Pou:

Si Beatriz es el nombre que me acompaña se lo debo a los compañeros precandidatos que fueron los que la impulsaron y le dieron el ok.

Así habló Beatriz Argimón:

Hace 15 días me llamó Luis y me dijo que me parecía que tenía que hablar conmigo porque tenía algo en la cabeza que yo tenía que saber algo.

Para nosotros era importante anunciar la fórmula. Se hablaba de la unidad del partido como algo que se ponía en duda. Hoy todos festejamos que tenemos fórmula.