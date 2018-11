Benech dijo que el cultivo de tabaco en Uruguay “no está sencillo” debido a la política de salud que implementó el gobierno

Reconoció que es difícil la reconversión laboral de los tabacaleros.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, se refirió a la situación de los tabacaleros de Artigas:

“Obviamente que al incrementar los controles y los precios se generan dificultades, obviamente se vende menos tabaco. Y si le ponemos más impuestos y subimos los precios obviamente entra más comercio ilegal. En Artigas recibí nueve entrevistas, no había ningún tabacalero. Si las hubiera tenido, capaz que no tengo la solución porque es difícil reconvertirlo. Yo creo que hay que pensar distinto porque sabemos que el tabaco nos predispone al cáncer, y tenemos una política de salud que impacta a todo el Uruguay, seguramente la salida no está por producir más tabaco. No sé si tenderá a desaparecer en Uruguay, pero está claro que en este escenario no es sencillo”.