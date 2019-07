Bergamino dijo que el informe de ONU que constata violaciones de derechos humanos en Venezuela reafirma la posición del gobierno

El vicecanciller se negó a calificar al gobierno venezolano.

El vicecanciller dijo que el informe sobre derechos humanos en Venezuela es “ciertamente preocupante”.

“Esto reafirma nuestra posición de promover condiciones adecuadas para que los venezolanos, en forma soberana, pacífica y democrática, encuentren una salida a la dura crisis que vive ese país”, dijo Bergamino.

El informe da cuenta de violaciones a libertades, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a opositores al gobierno, y casi 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2018 y los primeros meses de 2019 por parte de las fuerzas de seguridad.

“Estamos ante una situación altamente preocupante, una desvalorización del sistema democrático, y un proceso de descrecimiento de la institucionalidad democrática que tiene que ser revertida”. ¿Por qué cuesta decir la palabra dictadura? “Porque digo lo que yo quiero, no lo que usted quiere. Si no, no tiene gracia” Bueno, pero hay presos políticos. ¿Cuándo hay presos políticos no hay dictadura? “Yo fui preso político. No es que sepa tanto, simplemente me tocó ser preso político. Acá el problema no se trata, señor periodista, de andar por el mundo poniéndole nombre a todas las cosas. Acá se trata de trabajar. La política y la historia no se hace en función de declaraciones y de noticias, sino de tendencias y de hechos”, estableció el vicecanciller.

Bergamino aseguró que el informe está “en primer orden” en la agenda de trabajo del Cr. Enrique Iglesias, representante del Grupo Internacional de Contacto, enviado a Venezuela para promover una salida a la crisis institucional y política en ese país.