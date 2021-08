Bergara: FA está "evaluando la posibilidad" de llevar a la Justicia el acuerdo con Katoen Natie

"Se toma semejante decisión que viola leyes, que viola la Constitución, que no sigue los procedimientos que la propia ley impone, sin ninguna base de informes jurídicos y económicos que sustenten esa decisión", argumentó el senador.

El senador del Frente Amplio Mario Bergara aseguró que la oposición evalúa llevar a la Justicia el acuerdo que la administración de Luis Lacalle Pou firmó con la empresa Katoen Natie, por el que este miércoles fue interpelado Luis Alberto Heber en calidad de ministro interino de Transporte y Obras Públicas.

"Estamos evaluando la posibilidad de ir a la órbita judicial, porque por lo menos lo que nosotros estamos viendo es que acá se actuó de manera abusiva. Porque se toma semejante decisión que viola leyes, que viola la Constitución, que no sigue los procedimientos que la propia ley impone, sin ninguna base de informes jurídicos y económicos que sustenten esa decisión", dijo Bergara este jueves en el programa de Canal 12 Desayunos Informales.

"Estamos evaluando la posibilidad de ir a la órbita judicial" por acuerdo con Katoen Natie en el Puerto de Montevideo, dijo Bergara. "Se toma semejante decisión que viola leyes y la Constitución sin ninguna base de informes jurídicos y económicos". https://t.co/f09csfJVAE pic.twitter.com/bvLesbVZS9 — Desayunos informales (@desayunos12) August 19, 2021

El acuerdo entre el Estado uruguayo y la empresa belga extendió hasta 2081, por 50 años, la concesión de Katoen Natie sobre la Terminal Cuenca del Plata del Puerto de Montevideo. A cambio de ello, la compañía se comprometió a invertir US$ 455 millones y a no presentar la demanda internacional contra Uruguay –por US$ 1.786 millones– que había advertido que introduciría, dado que entendía que se había beneficiado a Montecon, su principal competidora.

El Frente Amplio entiende que a partir del acuerdo, que fue anunciado por Lacalle Pou ante la Asamblea General el 2 de marzo, se consagra un monopolio. Además entiende que se violaron varias leyes y que el gobierno no basó su decisión en evidencia real.

"Si el ministro hubiera pedido informes jurídicos al puerto o al Ministerio (de Transporte), le hubieran advertido que ya estaba la sentencia de TCP a favor del Estado, que el juicio era absolutamente ganable si se diera, que un acuerdo de este tipo violaba la Constitución, violaba las leyes", dijo Bergara al argumentar por qué los legisladores del Frente Amplio estudian la posibilidad de llevar el caso a la Justicia.

El tema también estuvo presente en la interpelación. El miembro interpelante, Charles Carrera, reiteró allí que en este caso solo puede haber "dos hipótesis". La primera, que se actuó "con dolo" porque no se hicieron las consultas pertinentes en las distintas reparticiones del Estado; y la segunda, que se actuó con "negligencia absoluta".

A su turno, el interpelado le retrucó: "Que vaya al juzgado ahora, que pida un cuarto intermedio ahora y vaya al juzgado a hacer la denuncia si había dolo".