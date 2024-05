Bianchi apuntó a ley de género por denuncia falsa contra Orsi: "Lamentablemente le tocó al FA y ahora reaccionan, bienvenidos al club"

La senadora se preguntó "cuántos inocentes presos hay" y "cuántos padres varones no pueden ver a sus hijos por denuncias falsas de sus exparejas".

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi tomó el caso de la denuncia falsa contra Yamandú Orsi como un elemento para criticar la ley de violencia hacia las mujeres basada en género (Nº 19580), aprobada en 2017 y que, según Bianchi, somete a "todos los hombres a vivir en libertad condicional".

"Es nefasta la ley. Toda la ideología de género es nefasta, pero cuando se consagra una ley y atravesamos la Fiscalía y el Poder Judicial con una ideología se llegan a estas consecuencias", dijo en diálogo con Telemundo este lunes.

Según la legisladora, "la madre de todos los problemas" de la ley es que "si no hay pruebas, la víctima siempre tiene la razón". "Eso es un derecho penal de autor, que juzga a personas por lo que son y no por lo que hacen, no como el derecho penal democrático, que juzga por lo que hacen", enfatizó.

"Ahora lamentablemente le tocó al frente. Ahora reaccionan, bienvenidos al club", enfatizó Bianchi.

"Pasemos la página"

Bianchi pidió "pasar la página" de Romina Celeste Papasso, que junto a la trabajadora sexual Paula Díaz presentaron una denuncia policial contra el precandidato frenteamplista por una supuesta agresión. Este domingo reconocieron que la agresión nunca ocurrió.

"Romina Celeste nunca fue dirigente, tenía su lista, estaba inscrita. Nunca fue dirigente, no dirigió al Partido Nacional. Esto hay que cortarlo rápido, no es el Uruguay", dijo Bianchi.

Consultada si consideraba que había alguien detrás de Celeste y Díaz, impulsando la denuncia, Bianchi consideró que "no hay ningún partido político institucional detrás".

"Que pueda haber interesados en hacerle daño a la política, puede ser, pero no voy a permitir que se sospeche de ningún partido como institución. Si me preguntan si hay algo detrás, creo que no hay mucho más", señaló, aunque aclaró que será la Justicia la que lo establezca.