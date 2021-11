Bianchi apuntó contra Carrera y Sánchez: "Me parecen miserables" y "son aprendices de tupamaro"

La senadora blanca salió al cruce de los senadores del MPP por vincular un asesinato con la LUC y el discurso del oficialismo sobre la seguridad pública.

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi apuntó contra los senadores Charles Carrera y Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular (MPP), por vincular un homicidio con la ley de urgente consideración (LUC) y el discurso de algunos dirigentes del oficialismo. La legisladora dijo que le parecen "miserables" y que son "aprendices de tupamaro".

"Me parecen miserables, de esa miseria no se vuelve. Y me parecen mucho más lamentables los comentarios, no la persona, de Fernando Pereira (candidato a presidente del Frente Amplio), que se supone que es conciliador", dijo Bianchi al programa 970 Noticias de Radio Universal.

"No me parece ético por razones muy sencillas. Tanto Alejandro Sánchez como Charles Carrera son tupamaros y Fernando Pereira acepta, como conciliador del Frente Amplio, el apoyo del Partido Comunista y del MPP. O sea que están absolutamente atados a los sectores más violentistas que ha dado la historia del país", agregó.

Bianchi señaló que en el caso del MPP, se está "frente a tupamaros que estuvieron poniendo bombas, matando gente y torturando gente". "¿Qué me están, tomando el pelo? Porque yo sé quiénes son, eh. Ellos son aprendices de tupamaros porque en realidad siguen a los viejos, que fueron quienes nos arruinaron la vida a nosotros", sostuvo.

La legisladora también se expresó en Twitter, donde compartió una nota de El País con las apreciaciones de Sánchez y Carrera sobre el asesinato. "Decadencia cultural como contracara de la falta de ética pública: de estas miserias no se vuelve", escribió.

Senadores del MPP vinculan homicidio en barrio Peñarol con efectos de la LUC https://t.co/aYWrVXAZwg vía @elpaisuy. Decadencia cultural como contracara de la falta de ética pública: de estas miserias no se vuelve. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) November 24, 2021

Este martes, un hombre de 72 años mató de un disparo a un vecino que estaba "en tránsito" –en palabras de la fiscal de Homicidios Adriana Edelman– entre su azotea y otras del barrio Peñarol. Quedó detenido y la Fiscalía espera pronunciarse este jueves sobre el homicidio y las circunstancias del mismo.

Luego del homicidio, Sánchez se respaldó en este caso y le respondió al diputado blanco Rodrigo Blás, quien lo había cuestionado por sus declaraciones al programa Santo y Seña sobre la ampliación de la legítima defensa prevista en la LUC. "No se trata de una campaña, se trata de la vida de la gente. Parte de la LUC y varios de sus impulsores promueven discursos peligrosos, que incitan el odio y no solucionan los problemas de seguridad, al contrario, los agravan", apuntó el frenteamplista.

Por su parte, Carrera tuiteó: "Los mensajes equivocados que se consagraron en la LUC se cobran vidas inocentes. La convivencia en jaque a partir del miedo y la desconfianza".

En el pasado Bianchi también tildó de "aprendiz de tupamaro" al exintendente de Rocha Aníbal Pereyra, que integra el MPP.