Bianchi cargó contra Orsi en un video: "No sos democrático" y el MPP quiere "abrir las puertas a regímenes totalitarios"

Fiel a su estilo confrontativo en redes sociales, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi dio un paso más este miércoles y cargó contra el intendente de Canelones Yamandú Orsi, al que tildó de "no democrático" y a su sector, el Movimiento de Participación Popular, de "querer abrir las puertas a un régimen totalitario".

En un video de dos minutos, la legisladora respondió a otro video de Orsi, que llamó a votar por el "Sí" y pidió a los votantes de ambas opciones que "al otro día (del referéndum) sigan construyendo el país".

En primera instancia, Bianchi respondió con dos tuits en que aseguró que los dirigentes políticos que votan el "Sí" están "en desacuerdo con la República y la Democracia".

Minutos después decidió cambiar la forma de su mensaje en la misma plataforma y se filmó desarrollando su postura. Sobre la grabación, dijo que es un video "muy casero" porque no cuenta con "los recursos que tiene" el MPP. "Tienen muchísimo dinero, alguno de origen muy oscuro, ya podremos llegar a su verdadera realidad, es cuestión de seguir investigando", dijo.

“Tu no sos democrático, porque sos marxista-leninista, porque estás aliado al Partido Comunista del Uruguay y sos tan marxista como el Partido Socialista ortodoxo. El MPP no quiere la República y la democracia”, comenzó la senadora miranda a la cámara.

Seguidamente, se enfocó en los plazos en que se discutió la ley de urgente consideración (LUC) en el Parlamento, aunque sin dejar la ofensiva contra Orsi: ”No te voy a permitir, y si pudiera te lo diría a los ojos, cuando nos encontremos te lo voy a decir, que faltes a la verdad que la LUC no se discutió lo suficiente. No mientan más. Se discutió el tiempo que hubo que discutirla en las comisiones en las dos cámaras. En diez días menos que el Presupuesto quinquenal lo discutimos. Hablaría muy mal del Frente Amplio que votó el 52 de los artículos y es corredactor de algunos".

Luego cambió el hilo y aseguró que con el referéndum lo que en realidad "quiere" el MPP es "abrirle las puertas a los regímenes totalitarios que admiran".

“Aunque no lo digas, si no admiraras los régimen totalitarios que avanzan en Iberoamérica y son muy peligrosos en el mundo no estarías en el MPP. No serías tupamaro. Sos profesor de historia, hace honor a que se supone que conoces lo que significa los regímenes totalitarios para la humanidad", esgrimió.

Finalmente, terminó enfatizando en una frase: "En Uruguay no pasarán. Ni por las armas, ni por los votos".

"Ahora sí hay clima electoral en todo el país. Hasta el propio presidente encabeza una de las campañas en esta lucha por el referéndum. Mi aporte hoy no tiene muchas pretensiones, pero se me ocurre que corresponde saludar a todos, aunque saben muy bien que yo adhiero a la derogación de los 135 artículos. Yo voto sí, la papeleta rosada. Pero debe ser esta una gran fiesta cívica, una fiesta democrática de todas y todos los uruguayos", dice el dirigente del MPP.

Orsi relata que votará por el "Sí" a la derogación porque se "deberían discutir con mayor profundidad" los " temas tan importantes como educación, los alquileres, el Instituto de Colonización, la seguridad, el mecanismo para la fijación de precios de los combustibles, que tanto repercute en el costo de la vida".

"Casi 500 artículos de unas 40 materias distintas se votaron en 90 días. Eso es malo para este gobierno y para los que vengan. Da gusto ser uruguayo porque la democracia la practicamos todos los días. Vota Sí", sentencia Orsi.