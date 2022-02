Bianchi dijo que con ley de género "todos los hombres están en libertad condicional"

"Tenemos un problema serio. Cada vez que la mujer dice una cosa, dice la verdad", comentó la legisladora del PN.

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi catalogó de "lamentable" la conferencia de prensa que dio el fiscal de Corte, Juan Gómez, sobre el allanamiento a Azul FM. A su vez, dijo que son "preocupantes" las declaraciones del nuevo presidente de la Suprema Corte Justicia, John Pérez, "porque ni la educación ni la Justicia pueden estar atravesadas por ninguna ideología".

Según la legisladora, Pérez y otros operadores judiciales defienden "a capa y espada" la ideología de género.

"Quiero volver al Poder Judicial autónomo, independiente, con gran capacitación de los jueces, que siempre fue un orgullo. El tema de no ver los defectos, que son meramente defectos solucionables, hace que las cosas se agraven. No quiero terminar como la Argentina, que no se sabe quién nombra a los jueces de la Corte", señaló Bianchi en rueda de prensa este martes.

Bianchi dijo que "no hay que pegarle" al que expone estos problemas. A modo de ejemplo, señaló que algunos de quienes trabajaron en la redacción del Código del Proceso Penal (CPP) de 2017, como Jorge Chediak, sostienen que se equivocaron y que hay que hacerlo de nuevo.

Sobre el caso de la fiscal Mariana Alfaro, quien revirtió el pedido de allanamiento, Bianchi dijo que quedó claro que hubo un error grave, "inexcusable", y que como tal debería castigarse. No obstante, dijo que la determinación de una sanción corresponde a los superiores de la trabajadora y no a una senadora.

"Estos funcionarios tienen la libertad de la gente en sus manos. No estamos hablando de perder plata. Los jueces y fiscales que tienen la libertad de la gente en sus manos, así, livianamente, diciendo las cosas que uno tuvo que oír...", apuntó sobre el caso.

Bianchi también dijo que "no existe" la independencia técnica de los fiscales.

La legisladora explicó que está capacitada para hablar del tema. "Soy abogada y estudié bastante derecho, no me dediqué a la dolce far niente. (...) Es como si yo me pusiera a opinar sobre cómo se opera del corazón a la gente, tendría que ir presa, pero de derecho parece que todo el mundo puede opinar", dijo.

"De alguna manera todo esto que pasó, que es lamentable, sirve para que los ciudadanos abramos los ojos y veamos que los que decimos determinadas cosas tratamos de mejorar, no de destruir. La forma de destruir es barrer abajo de la alfombra, es ser políticamente correcto y yo ya para eso no sirvo, no serví nunca. Yo para eso me voy a mi casa a cuidar a mis nietos", sintetizó.

La senadora planteó que es un desafío el requerimiento de mayorías especiales y muchos años de trabajo para elaborar un nuevo CPP.

"Estamos atados de manos porque ahí empieza la lucha ideológica, radicalizada, que nos impide que el Uruguay vuelva a la institucionalidad normal que teníamos. Yo no estoy diciendo que todo pasado fuera mejor. No. Pero en lo que se refiere al nivel académico de los profesionales en general, de los jueces y de los fiscales, evidentemente hemos caído porque cuando cayó la educación pública cayó todo", acotó al respecto.

Bianchi recordó una frase que le dijo a sus colegas cuando se votó la Ley de Violencia Hacia la Mujer Basada en Género: "Les advierto que de ahora en adelante todos los hombres están en libertad condicional". "Tenemos un problema serio. Cada vez que la mujer dice una cosa, dice la verdad", comentó.

A su vez, la senadora defendió a la coalición de gobierno y su apego institucional. "La institucionalidad del país está del lado del oficialismo. Porque del lado de la oposición, por algo me fui, yo entiendo que hay sectores radicales que no tienen la misma adhesión a la república y a la democracia", afirmó.