Bianchi dijo que proyecto colorado que establece concurso o sorteo para ingresar a intendencias es "demagógico" e "innecesario"

La senadora blanca Graciela Bianchi justificó este martes la decisión de la bancada del Partido Nacional de no votar el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de ingresar por concurso o sorteo a las intendencias, dejando de lado la designación directa. La iniciativa del colorado Adrián Peña -y respaldada también por el Frente Amplio y Cabildo Abierto- naufragó dado que precisa de una mayoría especial de dos tercios para ser aprobada.

"No lo votamos porque ya está. Ya está dicho en los estatutos de los 19 departamentos, el Congreso de Intendentes hizo un relevamiento. Se ingresa por concurso y sorteo. ¿Qué pasa? hay mecanismos de violación de esto. Y eso hay que castigar. Eso se corrige por gestión o lo castiga la ciudadanía cuando vota", dijo Bianchi a la prensa.

En este camino, consideró que la iniciativa es "innecesaria" e "inconstitucional", dado que, según sostienen desde el Partido Nacional, violenta la autonomía de las comunas.

¿Considera que es demagógica la propuesta? "Sin dudas. Y me hago cargo de lo que digo", respondió.

Al ser consultada sobre las críticas por prácticas clientelares en las intendencias blancas, Bianchi retrucó: "Las intendencias del Frente Amplio se bañan en agua bendita. No me hagan hablar, saben en qué va a terminar esto, que es lo que más me preocupa, en que todos terminamos en el barro. Y el peor mensaje para la ciudadanía es que que somos todos iguales y corruptos, es un camino muy firme y desgraciado para descalificar al sistema político que es la base del sistema democrático".

Un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil reveló que en 2022 ingresaron a las intendencias 7.361 personas, de las cuales 5.071 lo hicieron por designación directa. En total hay poco más de 37.000 funcionarios en las 19 intendencias.

"Que las intendencias cumplan las mismas condiciones que se cumple a nivel nacional con la administración central para el ingreso de los funcionarios. Es una normativa que hace a la buena práctica de la administración pública. Nadie que esté a favor de la transparencia puede estar en contra", había dicho Peña en octubre, cuando presentó la iniciativa.

Este lunes, el senador y precandidato frenteamplista Mario Bergara cuestionó al Partido Nacional por no acompañar en el Parlamento el proyecto de ley. El legislador frenteamplista dijo que el tema es “de rigor”: “Tenemos que terminar la historia del clientelismo, en que para entrar a un empleo público había que tener cuña política”.

“Acá la idea es que no puede mantenerse lo que uno ve, que son ingresos masivos a dedo, claramente como un mecanismo de clientelismo político y de falta de transparencia, y de injusticia para otros compatriotas que también necesitan empleos y que en función de los posicionamientos o las influencias políticas unos los consiguen y otros no”, afirmó Bergara.