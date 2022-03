Bianchi le respondió a jerarca de Canelones que la comparó con Peppa Pig: "Me encanta chapotear en el barro que hacen ustedes"

Tras críticas que Bianchi hizo al intendente Yamandú Orsi, Francisco Legnani le salió al cruce y dijo que a la senadora le "encanta chapotear en el barrio" como al dibujito animado Peppa Pig.

La senadora por el Partido Nacional Graciela Bianchi le respondió al secretario general de Canelones, Francisco Legnani, que la había comparado con el dibujo animado Peppa Pig. A través de su cuenta de Twitter, Bianchi aseguró que le "encanta chapotear en el barro que hacen ustedes".

"Tenés razón @FLegnaniSilva: me encanta chapotear en el barro que hacen ustedes. Conmigo no pueden porque conozco teórica y prácticamente lo que quieren hacer de Uruguay. Cuanto más 'me pegan' más me fortalecen", publicó la legisladora.

Tenés razón @FLegnaniSilva: me encanta chapotear en el barro que hacen ustedes. Conmigo no pueden porque conozco teórica y prácticamente lo que quieren hacer de Uruguay. Cuanto más “me pegan” más me fortalecen. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) March 16, 2022

El cruce se dio luego de que Bianchi criticara este miércoles en dos tuits y un video al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, asegurando que "no es democrático" y que pertenece a un sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), que "quiere abrirle las puertas a un régimen totalitario".

“Por más que intentes disimular ya perdiste: sos miembro del Movimiento de Participación Popular (nombre civil del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros). Si votas 'Sí' y sos dirigente, no simple ciudadano confundido estás en desacuerdo con la República y la Democracia", escribió la senadora en respuesta a un video que subió el frenteamplista en el marco de la campaña por el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Esto provocó la respuesta del secretario general de la comuna, Francisco Legnani.

En un tuit, Legnani comparó a Bianchi con el dibujo animado Peppa Pig, protagonizado por una cerda llamada Peppa.

Mi hijo mira un dibujito donde a Peppa su protagonista le encanta chapotear en el barro, la senadora está en esa todo el día, todos los días. Hace un esfuerzo impresionante por embarrar la cancha permanentemente. Legisle, no haga como Peppa. https://t.co/d6ZONUDmMU — Francisco Legnani (@FLegnaniSilva) March 16, 2022

"Mi hijo mira un dibujito donde a Peppa su protagonista le encanta chapotear en el barro, la senadora está en esa todo el día, todos los días. Hace un esfuerzo impresionante por embarrar la cancha permanentemente. Legisle, no haga como Peppa", escribió.