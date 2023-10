¿Bicisenda o tranvía por 18 de Julio?: Falero dijo que una iniciativa es para "600 ciclistas" y la otra para "80.000 pasajeros por día"

“No es la primera vez que uno hace una senda para circular previendo que quizás ya se va acostumbrando el tránsito a que por ahí pasa algo", dijo el ministro de Transporte.

De forma paralela, el gobierno nacional y el gobierno departamental de Montevideo manejan proyectos que, en caso de concretarse tal y como se plantean, intervendrían la misma zona de la ciudad e incluso de forma superpuesta. ¿Cuáles? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) tiene un proyecto de tren-tranvía para conectar la Plaza Independencia con El Pinar; al mismo tiempo, la Intendencia de Montevideo (IMM) busca construir una bicisenda en los barrios Centro y Cordón. ¿Dónde se “tocan” estas iniciativas? En la principal arteria montevideana: 18 de Julio. Sobre este escenario, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo que “esto no tiene que afectar el interés departamental y nacional de buscar una solución definitiva al tránsito en Montevideo”.

En entrevista con el programa Desayunos Informales, Falero apuntó que es claro que hay “un tramo (de la bicisenda) que sí (coincide con el potencial tren-tranvía)”. Ese tramo sería entre la calle Yaguarón y bulevar Artigas.

¿Esta superposición hace que la bicisenda y el eventual tren-tranvía no puedan coexistir? Al respecto, Falero evitó dar una respuesta tajante, pero defendió la iniciativa que recibió el gobierno nacional del tren-tranvía por considerar que atiende a una mayor parte de la ciudadanía.

“Si la ciclovía es un proyecto que ayuda a 600 ciclistas, bienvenido sea; yo estoy buscando un proyecto que ayude a 80.000 pasajeros por día contra 600 ciclistas. Si esa es la decisión de la intendencia, hay que respetarla”, afirmó Falero, y agregó: “El gobierno nacional no va a venir a hacer nada con lo que las intendencias no estén de acuerdo. Yo no puedo imponer el tren, es violentar la autonomía de los gobiernos departamentales”.

En ese sentido, el ministró consideró que, incluso, la bicisenda en 18 de Julio podría servir para una suerte de “acostumbramiento” a que una zona de la avenida no estará destinada al transporte de los habituales vehículos.

“La bicisenda es una inversión de un millón de dólares, me parece que no cambia sobre una inversión de la magnitud que hablamos. Además, no es la primera vez que uno hace una senda para circular, medianamente ordenada, que da seguridad y cobijo a los ciclistas, previendo que quizás ya se va acostumbrando el tránsito a que por ahí pasa algo. Si mañana tengo que modificar los ciclistas hacia otro lado, me parece que no impediría. No quiero opinar porque van a decir que quiero correr la ciclovía, pero yo no quiero correr nada”, dijo.

¿Cómo avanza el estudio del tren-tranvía?

En junio de este año, el gobierno nacional anunció que un consorcio privado había presentado un proyecto de tren-tranvía para unir Montevideo y Canelones, en pos de mejorar el tiempo de transporte en el área metropolitana. ¿En qué se encuentra esa iniciativa?

Falero explicó que actualmente el consorcio privado trabaja en la elaboración de un estudio detallado y más aterrizado sobre su propuesta, algo que podría estar pronto para finales de este año.

“Esperamos que en la etapa que viene sobre el tren-tram, que ahora la empresa tiene 60 días para presentar el proyecto de factibilidad y más en detalle, ahí volvemos a convocar a las dos intendencias, y quizás allí pueda interactuarse con ellos para ver si la intendencia tiene pensado hacer un planteo de modificar ese tramo (de la bicisenda). O puede ser que la ciclovía sea una instancia previa, porque es algo más concreto y de construcción más rápida, como para solucionar transitoriamente”, dijo Falero.

“La empresa tiene un plazo creo que va hasta fines de noviembre para presentar el nuevo estudio, y hasta puede pedir prórroga porque no es una obra menor. Ahora debe presentar cada detalle”, agregó.

Con esto, apuntó el ministro, “la aspiración es que cuando termine este gobierno tengamos un proyecto ejecutivo aprobado por las partes, que no quiere decir que se vaya a licitar en el primer año del gobierno siguiente”.