"Boca" Arias acusó a Saralegui, Carlos Bueno y Rubén Paz de "hacer alcohólico" a Maxi Arias y el entrenador le respondió con insultos

Fiel a su estilo, Saralegui no demoró en su respuesta y eligió la red social Twitter para despotricar.

A los insultos, el entrenador Mario Saralegui respondió este miércoles por la noche a las acusaciones del representantes de futbolistas Gerardo "Boca" Arias. "Coimero", "atrevido" y "cagón" fueron algunos de los términos empleados por el ex entrenador carbonero en su cuenta de Twitter.

¿Cómo se originó la discusión? Este miércoles Arias dijo en una entrevista en radio Carve Deportiva que cuando su sobrino Maximiliano "Godzilla" Arias debutó en Peñarol (era menor de edad, tenía 16 años), lo "hicieron" alcohólico.

"Me lo hicieron alcohólico. Todo el tiempo se lo digo a él: lo arruinaron", declaró, y añadió: "Tomaba más con Carlitos Bueno, Mario Saralegui y Ruén Paz que en la cantina de Unión o de Basáñez". Arias compartió plantel con Bueno y fue dirigido por Saralegui en 2008, cuando el defensor tenía 20 años y el aurinegro fue campeón del Clausura y perdió el Uruguayo con Defensor Sporting.

El exfutbolista también estaba presente en la entrevista y dio su parecer: "En ese tiempo estaba bien hacer eso y la gente de Peñarol quería que yo saliera. Hoy el fútbol es de otra manera. No se puede hacer las mismas cagadas que hace 20 años". En el mismo camino, relativizó la responsabilidad de Bueno, Saralegui y Paz: "A mi nadie me obligó a hacer cagadas. Debuté con 16 años y ganaba US$10.000 y andaba bien de vivo".

"Boca porque no contas cuando fuiste llorando a mi casa más de tres veces por tu sobrino o cuando me querías coimear con el bocha con 20 mil us para que trajeras a Iturralde que vino igual y los 20 mil te los metiste en el orto, te falta huevo,atrevido y cagon. Sos medio pelo….", escribió.