Bonomi, Bergara y Carrera cursaron un pedido de informes y reclamaron “transparencia” en acuerdo con Katoen Natie

Los senadores del FA aseguran que el ministro Heber mencionó informes jurídicos para respaldar la decisión del gobierno que luego no presentó.

Los senadores frenteamplistas Eduardo Bonomi, Mario Bergara y Charles Carrera cursaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Puertos (ANP) sobre el acuerdo entre el Estado y la empresa naviera belga Katoen Natie. Semanas atrás la empresa se comprometió a no realizar un juicio por US$ 1.500 millones al gobierno uruguayo a cambio de extender la concesión de su terminal de contenedores y una inversión de US$ 455 millones en el puerto de Montevideo.

Carrera detalló en su cuenta de Twitter que se vieron “en la obligación” de interponer este recurso: “Seguimos reclamando transparencia por parte del Poder Ejecutivo, ya que las respuestas evasivas que una y otra vez manifiesta el ministro (de Transporte) Heber, no nos dejan conformes. Exigimos que se respondan las preguntas que se hacen y que se presente toda la documentación sobre el acuerdo”, escribió Carrera.

El ministro Heber compareció dos veces en las últimas semanas ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Senadores. En su primera intervención, el 21 de abril, se le solicitó los informes jurídicos que respaldan el acuerdo. Según el pedido de informes, el ministro dijo lo siguiente: “Nos piden los informes jurídicos; hay cuatro informes jurídicos, pero el que más me interesa a mí es el que nosotros hicimos y vimos con la asesoría jurídica nuestra, con el doctor Rodrigo Ferrés donde analizamos cuáles eran las probabilidades que teníamos con informes jurídicos que también respaldaban y que vamos a entregarles a todos. Así que ninguna instancia está negada”.

“Sin embargo, en su segunda comparecencia del día 5 de mayo de 2021, el ministro Heber y su delegación entregaron un informe apócrifo (sin firma) que recoge las opiniones de varios juristas. Entre ellos, se hace referencia a un informe del Dr. Durán Martinez (abogado de “Katoen Natie”). (...) Ni siquiera existe una sola mención a los cuatro informes jurídicos que el Ministro Heber hizo referencia el 21 de abril de 2021”, aseguran los legisladores.

En su primera comparecencia, Heber se refiere a cuatro informes jurídicos, pero luego en su segunda visita dice que "las consultas no están" pero que redactaron un informe jurídico (que fue entregado). El informe, no tenía firma, y era apenas un "rejunte de opiniones". — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) May 13, 2021

En este sentido, los senadores solicitan que las autoridades brinden varios informes jurídicos, entre ellos, uno que refiera a la “probabilidad de que el Estado sea efectivamente demandado por Katoen Natie y probabilidad de éxito de una demanda de ese tipo”.

También se solicitan los informes de los doctores Delpiazzo, Ferres y Durán Martinez “mencionados en la primera comparecencia” y que se aclare “si el informe de Durán Martinez fue presentado en sus carácter de Asesor de la Empresa Katoen Natie o el Estado uruguayo”.

Expedientes administrativos

Más adelante en el documento, los frenteamplistas aseguran que el Heber tampoco aclaró en sus comparecencias “lo relativo a los expedientes administrativos que dieron lugar al acuerdo transaccional con Katoen Natie”.

“En los diferentes organismos públicos debieron haberse instruido los expedientes administrativos, donde consten los dictámenes, informes económicos y resoluciones, que justifican la decisión de adoptar el acuerdo transaccional”, expresan.

Por esto, solicitan que se remitan “todos los Balances de la Empresa Terminal Cuenca del Plata (donde Katoen Natie es socio mayoritario) desde el año de su creación hasta la fecha”, entre otros documentos.