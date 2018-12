Bonomi confía en que volverá a bajar la cantidad de delitos y asegura que no le importa que la población tenga una imagen negativa de su persona

“Antes que ganara el Frente, los ministros del Interior estaban bien vistos y la Policía muy mal vista", dijo.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se mostró confiado en que se logrará volver a bajas las cifras de criminalidad. En este sentido, el ministro valoró que la Policía tenga altos niveles de aprobación y dijo que no le importa que su imagen sea negativa.

En el marco de un nuevo aniversario de la Policía Nacionla, Bonomi afirmó que espera que los delitos vuelvan a bajar en los próximos meses. Recordó que en 2015 desde el Gobierno se prometió una baja y no le creyeron.

El ministro también fue consultado sobre el alto porcentaje de respaldo que tiene la Policía:

