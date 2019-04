Bonomi dijo que en el comienzo del año “la evolución de homicidios y hurtos viene a la baja”

El ministro del Interior visitó el departamento de Colonia, donde inauguró 32 cámaras de videovigilancia en Colonia Valdense.

Durante su visita en Colonia, Bonomi habló con la prensa sobre cómo vienen los números en materia de seguridad en lo que va del 2019: “Este año yo creo que la evolución es distinta en los homicidios, es a la baja. Bastante a la baja. Los hurtos también vienen a la baja y las rapiñas no vienen a la baja, pero vienen con una curva de crecimiento mucho más baja que la del año pasado. Nosotros pensamos en darla vuelta en lo que queda del año. Colonia en ese sentido no viene mal”.

El ministro dijo que espera que los números de este 2019 sean mejores que los que se presentaron unas semanas atrás sobre el 2018: “Por lo menos en homicidios y hurtos creo que van a ser mejores los números. No es solo el crecimiento, sino la magnitud del crecimiento. El año pasado hubo un crecimiento muy grande en homicidios y rapiñas. Pensamos que no va a ser así este año. Si llegara en alguno de los tres rubros que se manejan (homicidios, rapiñas y hurtos) a empeorar, igual no va a ser como el año pasado”.