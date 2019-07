Bonomi dijo que “se presume” que hubo corrupción policial en el caso de la fuga de Rocco Morabito y que se está investigando

El ministro dio explicaciones sobre la fuga del italiano y otros tres reclusos de la ex Cárcel Central.

“Morabito fue detenido y procesado por crímenes que cometió en Uruguay en setiembre de 2017. Al ser procesado estaba cumpliendo la privación de libertad en la ex Cárcel Central. En ese momento el declaró a amigos que eran ‘bastante light’ las condiciones de privación de libertad y se lo trasladó al Penal de Libertad. Pero cumplió la pena. Cuando cumplió la pena por disposiciones judiciales, como era privado de libertad por razones administrativas -estaba esperando la extradición- no podía estar en contacto con penados procesados o formalizados. Por eso volvió a la ex Cárcel Central. Como se dijo parcialmente correcto, en 2018 hubo información sobre un intento de fuga que obviamente lo conocíamos. Tomamos medida para evitarlo y se evitó. Es una fuga que se presume dolosa, pero no podemos afirmar que haya sido así”, explicó el ministro.

Bonomi dijo que el que pidió traslado no fue la directora de la cárcel sino el propio Morabito, quien además solicitó que lo llevaran a dependencias de la Guardia Republicana. “Eso implicaba que se lo pusiera junto con González Valencia, que también está esperando la extradición. Eso se resolvió que no. Reivindicar que lo tendríamos que haber cambiado para ahí me parece un error profundo”, explicó el ministro Bonomi. González Valencia está acusado de ser miembro de “Los Cuinis”, la organización mexicana de tráfico de drogas que -según Estados Unidos- es la más rica del mundo.

El ministro también respondió sobre las cámaras de seguridad, que no funcionaban: “Ahí hubo una denuncia de un supuesto caso de malos tratos y de corrupción que se podía corroborar con las cámaras. Hubo una resolución fiscal de retirar las imágenes y cuando se retira las imágenes se avisa a la directora que se retiraba el dvr que es donde se graban las imágenes. No se tomaron medidas y eso es lo que está en investigación”.