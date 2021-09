Bonomi: fideicomiso para asentamientos "no da ni para empezar" y se necesita "al menos" US$ 100 millones más

El exministro del Interior aseguró que el actual titular de la cartera, Luis Alberto Heber, "hace declaraciones en base a lo que los policías le informan".

El senador frenteamplista Eduardo Bonomi aseguró que el fideicomiso para regularizar asentamientos proyectado por el Poder Ejecutivo "no da ni para empezar" y se necesitan "al menos" US$ 100 millones más para cumplir los propósitos incluidos en el proyecto de Rendición de Cuentas.

"Lo que dice el presidente es una petición de principios, porque dice: ‘Si votamos esto, hay solución a los asentamientos’. Pero en realidad si votamos esto tampoco hay solución para los asentamientos. Entonces, para nosotros es absolutamente insuficiente y lo que dice el presidente no es así”, indicó a Desayunos Informales el exministro del Interior.

El legislador planteó que en última instancia la intención es quitarle recursos al Instituto Nacional de Colonización, de donde el gobierno prevé redirigir unos US$ 30 millones al año para nutrir el fideicomiso. "¿Es realmente la intención solucionar los asentamientos? Pregúntele a la ministra de Vivienda si esto alcanza. Estoy seguro de que le va a decir que no”, afirmó Bonomi.

“Creemos que ni siquiera es desvestir un santo para desvestir a otro, porque son US$ 30 millones”, un monto que para el Frente Amplio “no da ni para empezar” el trabajo en los asentamientos, agregó, y sostuvo que “el costo del trabajo en los asentamientos es mucho más”.

El senador dijo que el gobierno de Luis Lacalle Pou ha buscado "desmerecer" la herramienta de Colonización de varias formas, empezando por algunos artículos incluidos en el proyecto de la ley de urgente consideración (LUC) de 2020.

El exsecretario de Estado vinculó las supuestas intenciones del gobierno con una anécdota de los orígenes del instituto. "Luis Alberto de Herrera en 1948 fue cuestionado por respaldar la creación del Instituto Nacional de Colonización, y él dijo: 'No se preocupe que no le vamos a dar los recursos para comprar tierras'", aseguró.

Más adelante, dijo a Desayunos Informales: “Eso está en el origen. Creo que hay un problema ideológico desde el origen. Es un proyecto del Batllismo. La izquierda en ese momento tenía muy poca fuerza, pero esa poca fuerza acompañó el proyecto batllista”.

Heber "hace declaraciones en base a lo que los policías le informan"

El exministro del Interior también señaló que Luis Alberto Heber, el actual titular de la cartera, "hace declaraciones en base a lo que los policías le informan".

Si bien se desmarcó de las declaraciones del senador Charles Carrera, quien dijo que al ministro Heber le falta temple, Bonomi planteó que el secretario de Estado "está actuando de una manera que desmuestra que no está interiorizado de lo que está pasando". "Recibe los informes y los transmite", dijo.

El legislador frenteamplista puso como ejemplo que en 10 días no se revisara el alambrado por el que se fugó el recluso Hugo Pereira del exComcar, según la versión del delincuente. “A mí me parece rarísimo, creo que hay que tener una relación mucho más estrecha con la Policía”, planteó Bonomi.

Sobre la conducción del Ministerio del Interior, dijo que hay "falta de planes y falta de recursos y falta de personal". "Porque ahora se maneja que falta personal: es cierto, falta personal. Pero ni en el Presupuesto ni en la Rendición de Cuentas hay más recursos para contratar personal", agregó.

“El no disponer de la gente suficiente lleva a que el policía, fundamentalmente, establezca la ‘política de la tranca’: cuando el preso está metido en la celda, trancado, no molesta, y yo me quedó afuera y estoy cómodo”, afirmó Bonomi, quien señaló que por eso los controles se dilatan.