Bonomi habló de las denuncias falsas: “generan situaciones de alarma pública”

El ministro relató la situación en la que una madre denunció el secuestro de su hija, cuando la había dejado olvidada en una policlínica:

“Llegó una denuncia de una madre que declaró que le arrancaron a la niña de los brazos en un auto rojo. Esto apareció en redes y en todos lados y resultó que la Policía acude a una policlínica de la zona y la niña estaba esperando a la madre en la Policlínica porque la había dejado ahí para salir a hacer unas diligencias. Salió e hizo una denuncia por secuestro y esto activó en las redes una reacción muy fuerte, pero no tenía nada que ver con lo sucedido. Incluso la madre declaró que se la habían arrebatado de un auto rojo, la Policía intervino a cuanto auto rojo pasó por la zona, detuvo al muchacho que ella denunciaba como que había sido, el muchacho decía que no tenía nada que ver y era cierto, porque la niña estaba donde la madre la había dejado”.

También se refirió a otros casos y el rol que cumplen las redes sociales:

“Hace unas semanas en Camino Maldonado hubo una serie de denuncias de desapariciones, algunos de carácter muy grave porque una apareció muerta en su casa mediante suicidio y había sido denunciada como desaparecida durante días con la Policía. Eso activó una serie de reacciones y denuncias en colegios, pero generan situaciones de alarma pública y no fue así. Tuvimos los hechos trágicos de Rivera y Montevideo, que también tuvo alguna repercusión y juicio en redes que no contribuyen. Lo he dicho varias veces, si uno tiene como alarma real un auto que está haciendo algo pero solo tiene el color, decir eso solo sirve para aumentar la alarma pública. Si uno tiene el auto con la matrícula que se cree que cometió un delito y se está buscando al delincuente y lo tira en las redes o en la televisión, lo único que hace es advertir al delincuente que lo están buscando y saben qué es él, y hace que aumente las precauciones que toma todo delincuente”.